Cómo ver por Internet la señal 24 horas de 'Secret Story', el nuevo reality de Mediaset

Secret Story es el nuevo reality show de Mediaset. El programa ocupa el hueco que dejó libre GH, cuya producción ha sido pospuesta para un futuro. Varios concursantes famosos, con secretos a sus espaldas, convivirán en un programa que presentan Jorge Javier Vázquez, Jordi González, Carlos Sobera y Lara Álvarez.

Seguir con todo lujo de detalle la evolución de la convivencia y los esfuerzos y las estrategias de los protagonistas para mantener ocultos sus secretos será posible en Secret Story La casa de los secretos a través del canal 24 horas en directo, que contará con una doble señal: una gratis y en abierto en Mitele y una segunda en exclusiva para los suscriptores de Mitele Plus, la plataforma premium de Mediaset España. Con esta señal exclusiva, los usuarios de Mitele Plus podrán elegir qué señal desean seguir de las dos opciones disponibles para no perderse ningún detalle de la convivencia.

Además de la exhaustiva atención que prestarán a lo que suceda en la casa los diferentes programas que conducirán Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera, Jordi González y Lara Álvarez en sus emisiones en Telecinco y Cuatro, Mediaset España ha diseñado una cobertura digital que complementará la oferta en televisión con contenidos exclusivos:

Mitele Plus

Secret Story Diario en primicia: además de contar con dos señales en directo las 24 horas del día -la gratuita de Mitele y una exclusiva para suscriptores-, Mitele Plus emitirá de lunes a viernes los resúmenes diarios del programa, con las situaciones más destacadas del día a día en la casa.

Secret Story La noche de los secretos arranca antes. Como ya viene siendo habitual, los usuarios de la plataforma premium disfrutarán de 30 minutos exclusivos en directo del programa que conducirá Jordi González, que se adelantará a su emisión en abierto en Telecinco a partir de su segunda entrega.

Mitele

Interactividad: la versión gratuita de la plataforma y es acogerán diferentes consultas a la audiencia, que podrá tomar decisiones vinculantes sobre diferentes aspectos de la dinámica del concurso.

La oferta de programas, en directo y a la carta. Las galas de Secret Story La casa de los secretos, conducidas por Jorge Javier Vázquez en Telecinco; Secret Story Cuenta atrás, con Carlos Sobera en Telecinco y Cuatro; Secret Story La noche de los secretos, con Jordi González en Telecinco; y Secret Story Última hora con Lara Álvarez en Telecinco, podrán ser seguidos en directo o a la carta tras sus correspondientes emisiones en televisión.

