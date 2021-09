Ábalos se estrena con Risto respondiendo a todas sus polémicas: de su reunión con Delcy Rodríguez al rescate de Plus Ultra

José Luis Ábalos ha debutado este jueves como colaborador de Todo es mentira. Lo ha hecho en plena tormenta política después de que los partidos de la oposición hayan pedido la dimisión de Fernando Grande-Marlaska, tras a apresurarse al dar por cierta una denuncia falsa por violencia homófoba.

El ministro del Interior aseguró que hay una "evidente" relación entre algunos discursos políticos y los delitos de odio para contestar a una pregunta de Aimar Bretos sobre si Vox está alentando este tipo de acciones. Ábalos ha sido rotundo al defender a su compañero: "Que alguien finja un ataque no significa que esa homofobia no exista. El propio ministro ha sido víctima de ella".

Ábalos, sobre su reunión con Delcy en Barajas: "Es mentira que hubiera maletas"

Minutos más tarde, Ábalos ha respondido a las polémicas en las que se ha visto metido durante su mandato. De su 'reunión' con la vicepresidenta de Venezuela Delcy ha dicho: "Una reunión tiene contenido, y cuando mi contenido simplemente es decir 'usted no puede entrar en España', yo no entiendo como esto puede ser una gran reunión".

"Pero hubo maletas", ha saltado Risto a lo que Ábalos ha negado: "¡Eso es mentira! No hace falta pensar mucho. En un Falcon pequeño no caben 40 maletas y encima cargadas de oro, cocaína y dólares". "No hay que olvidar que Venezuela es un país con el que tenemos relaciones", ha asegurado aclarando que en ese momento la ministra de Exteriores no estaba.

Ábalos ha asegurado que trató de restar importancia a las versiones que salieron. "Mi mayor error fue ignorar el lobby que hay en favor a la oposición venezolana en este país. Está claro que me ha acompañado en todo este tránsito". Por otro lado, sobre el rescate de Plus Ultra, el exministro también ha negado haber tenido "cualquier responsabilidad".

Por último, Risto le ha preguntado por cómo se produjo su salida del Gobierno, como ya hicieran Iñaki López y Cristina Pardo en La Sexta. Ábalos ha repetido diciendo que Pedro Sánchez no le dio ninguna explicación y que se produjo una "breve" conversación". "Para mí fue una liberación aunque no estuviera en ninguna quiniela", ha dicho.