"Tic, tac": Andreu Buenafuente parodia a Josep Pedrerol y 'El Chiringuito' en la promo del regreso de 'Late Motiv'

Andreu Buenafuente y Late Motiv ya tienen fecha de regreso a las noches de Movistar+. El programa de la plataforma de pago ha lanzado estos días una divertida promo para anunciar la vuelta del cómico y su equipo a la parrilla de #0.

En ella, aparece el humorista parodiando uno de los momentazos televisivos del verano: el show que montó Pedrerol y El Chiringuito de Jugones para seguir el minuto a minuto del posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid que acabó frustrándose.

El Terrat ha utilizado los grafismos habituales del programa de Mega para llamar la "atención" de los espectadores y para rotular que Andreu se encuentra hablando "con un presidente de #0". En la escena, aparece el catalán en la cocina de su casa, acompañado de su mujer, Silvia Abril, su hija y su suegra.

Andreu emula el "tic, tac" de Pedrerol con Mbappé

Imitando la voz y la forma de expresarse de Pedrerol, Buenafuente cuelga la llamada y comparte con su familia lo que le han dicho: "Hoy a las 12:00 horas se cierra el mercado de vacaciones. Está la cosa movidita. Bien: a la pregunta de si me voy a ir a Madrid y voy a dejar de estar en el sofá, aquí en la casa, con vosotras... La respuesta es... Sí, me voy. Me voy a trabajar. Tic, tac", asegura el cómico bañando de misterio algo que todas ellas daban por seguro.

"Andreu, ¿en serio te has montado este chiringuito para decirnos que como cada año te vas a trabajar a Madrid? Anda, tira", le responde Silvia Abril, simulando estar molesta con su marido. En ese momento, toma la palabra su hija, para lanzarle un importante aviso. "Sobre todo, acuérdate de hacer humor inteligente, que el año pasado no te acordaste", le suelta la niña a un Andreu desconcertado.

