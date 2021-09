El padre Apeles desvela en qué se ha gastado el dinero que ganó en televisión y opina sobre Rocío Carrasco

El padre Apeles reapareció este miércoles en Sálvame con motivo de la polémica generada por el obispo de Solsona, Xavier Novell, que ha dejado su cargo tras enamorarse de una escritora de novelas eróticas satánicas. El sacerdote estiró su visita y se quedó como colaborador después.

Durante la charla que tuvo con Jorge Javier y con todos los colaboradores, se habló de cuánto cobraba en los bolos en la época con mayor popularidad, en los años noventa. "Su caché era de, por lo menos, un millón de pesetas", afirmó Lydia Lozano, algo que Apeles ni confirmó ni desmintió.

Luego, Belén Esteban quiso saber en qué ha invertido todo ese dinero. "¿Tiene casas y cosas de estas?", preguntó ella a lo que él dijo. "No, no. Yo tengo mi casa y nada más". "Yo he vivido muchos años. Hace años que he dejado la tele y, a pesar de todo, he seguido viviendo", aseguró.

Apeles confirmó que se ha gastado dinero en viajar y en comprar libros, sus dos grandes pasiones. "Yo no he derrochado ni he tenido vicios", añadió explicando que, quizás, su mayor despilfarro es dormir en verano con el aire acondicionado y con el nórdico al mismo tiempo.

El padre Apeles: "Yo sí creo a Rocío Carrasco"

Por otra parte, Sálvame tiró de hemeroteca recordando Cita con Apeles, programa que copresentó junto a Rocío Carrasco. Fue la percha para que Apeles se mojara sobre su docuserie. "Yo soy de los que sí la creo porque yo viví una parte de eso. Viví la parte en la que estaban realmente enamorados y en la que ella hizo cualquier cosa por defenderle a él en el momento de las multas".

