El discurso de Pablo Motos en 'El hormiguero' sobre el rencor: "Vivir resentido es como cavarse un hoyo"

Pablo Motos sorprendió este miércoles a la audiencia de El hormiguero este miércoles, coincidiendo con la visita del actor de La casa de papel Hovik Keuchkerian. El presentador estrenó Pasarse de la raya, una sección en la que abordará temas que son controvertidos y de los que la gente no se atreve a hablar en público.

Motos cortó de golpe el ritmo frenético del programa para reflexionar sobre el rencor, en un discurso que ocupó los últimos seis minutos y que generó una división en redes. "Ahora me voy a pasar de la raya porque no puedo más. No puedo más con lo 'políticamente correcto'. A mí esto antes me indignaba, pero ahora es que me aburro", aseguró en primer lugar.

"Me aburro de los quejicas, de los que sin tener idea de la vida se atreven a dar lecciones desde el ordenador. La vida es salvaje, injusta, cruel y no es neutral, esto es lo que hay. Y tenemos que tener libertad para decir lo que piensas sin que haya un linchamiento mediático", dijo primero.

"Persiguen que nos enfrentemos, que nos enfademos por todo, que nos separemos... Porque así no pensamos, porque pensar es peligroso y podrías cambiar de opinión. Así que yo creo que, de vez en cuando, hay que pasarse de la rata, hay que probar lo prohibido y que pase lo que tenga que pasar", declaró.

Pablo Motos: "Todo el rencor, venga de donde venga, al que destruye es a ti"

A continuación, Motos sobrepasó una línea blanca pintada en el suelo hasta llegar a una barandilla. "Me gustaría hablar del rencor", dijo lanzando después una serie de preguntas para que la audiencia reflexionara. "¿Cómo se te tiene que hablar a ti para que no te enfades? ¿Qué normas tuyas, que solo tú sabes necesitas que no se salte nadie para no ponerte a la defensiva o atacar? ¿Qué palabras no se te pueden decir a ti porque sientes que te rebajan, que te juzgan o que te sentencian? ¿Cuánto veneno llevas dentro ahora mismo?".

"Vivir resentido es como cavarse un hoyo del que cada vez cuesta más escapar y, sin embargo, cómo nos gusta a todos hundirnos en ese hoyo y revolcarnos en el fango del rencor, cómo buscamos el menor motivo para bebernos un trago de ese veneno", señaló. El presentador cree que el origen de ese rencor es la comparación con los demás.

"Todo lo que está bien, todo lo que es feliz, todo lo que gusta, todo lo que triunfa, todo lo que tiene éxito indigna al resentido", aseguró. "Sí, puede haber un resentimiento justo, pero no hay ningún resentimiento bueno. Todo el rencor, venga de donde venga, al que destruye es a ti y hay que desterrarlo por higiene y por inteligencia. Lo sabemos, pero no lo hacemos".

Motos terminó invitando a todos a desterrar el rencor: "Por eso, te invito a que lo hagamos. Te invito a que no nos empeñemos en recordar lo que cualquier gilipollas dijo o no de nosotros, lo que cualquier gilipollas nos hizo o nos dejó de hacer... Que le den. Hasta mañana".

