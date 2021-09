Contundente reacción de Ferreras tras enterarse de que la agresión homófoba de Malasaña era falsa

Antonio García Ferreras ha arrancado la emisión de este jueves de Al Rojo Vivo haciéndose eco de la noticia que ya se ha convertido en la gran polémica de la semana: la confesión del joven que supuestamente había sido brutalmente atacado por ocho encapuchados en el centro de Madrid, que ha acabado reconociendo que la agresión fue consentida en el marco de un juego sexual.

"Buenos días. La denuncia del joven de Malasaña que aseguraba que ocho encapuchados el domingo, a las 5 de la tarde, le habían atacado por homosexual era falsa. Era mentira. La denuncia no era cierta y la policía, afortunadamente en tiempo récord, ha desvelado el bulo", empezó diciendo el presentador, recordando que la exclusiva la ofreció Manu Marlasca en el plató de Más vale tarde.

Lea también: "¿Perdón? ¿Cómo?": la cara de sorpresa de Iñaki López y Cristina Pardo al escuchar que no hubo agresión en Malasaña

"Lo que no es mentira, lo que no es falso es que en España, en el siglo XXI, las agresiones homófobas han crecido y siguen creciendo", prosiguió. "En Madrid, en Barcelona, en Valencia y en otras partes del país. Esa realidad es inapelable y hay que combatirlas. Que este personaje se haya inventado una agresión no puede implicar que el resto de agresiones sean consideradas como falsas, porque la gran mayoría desgraciadamente no lo son", lamentó el periodista.

Ferreras: "Los ataques homófobos en España son reales"

Ferreras defendió entonces que "los ataques homófobos en España son reales": "No en Rusia, no en Uzbekistán... también en España, que es un país pionero en la tolerancia al colectivo LGTBI. Y en el colectivo gay hay más miedo ahora que hace algunos años, te lo dicen ellos. Este denunciante mentiroso ha desencadenado también un torbellino político y la oposición pide la dimisión de Marlaska", informó.

Lea también: La reflexión viral de Aimar Bretos ante la falsa agresión homófoba en Madrid: "El miedo es real"

Finalmente, Ferreras ofreció imágenes de las manifestaciones contra la escalada de agresiones contra el colectivo LGTBI que, a pesar de la falsedad de la denuncia por la que fueron convocadas, decidieron seguir adelante: "Ayer en Madrid hubo gente que a pesar de todo, a pesar de saber que la denuncia era un invento, un delirio, pensó que había que salir a la calle para decir basta. Porque el aumento de ataques al colectivo LGTBI sí es una realidad y lo es alarmante".

