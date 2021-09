Ana Rosa atiza al Gobierno por "utilizar vilmente" al chico de la denuncia falsa: "Querían convertir Madrid en un territorio fascista"

Ana Rosa Quintana se ha mostrado indignada después de descubrirse que la denuncia por una agresión homófoba en Malasaña (Madrid) era falsa, según confesó el propio denunciante, un joven que había dicho haber sido asaltado por ocho encapuchados que le habían escrito la palabra "maricón" en el glúteo.

"Cometió un error para encubrir una infidelidad. Tiene 20 años. Él no es responsable de lo que ha pasado porque la policía lo hubiera resulto como un suceso más si no hubiera sido porque se ha metido la lucha fratricida política con una gran irresponsabilidad para generar odio hacia la oposición", ha dicho la presentadora de Telecinco. "Ha sido utilizado vilmente. Me preocupa la estabilidad emocional de esta persona", ha defendido. "Para mí es una víctima de sus circunstancias".





Ana Rosa Quintana sí ha sido muy dura, en cambio, con el cruce de mensajes entre partidos políticos. "Ni agresión homófoba, ni manada fascista. Fue fake. Todo olía raro. No encajaba nada, pero el ministro del Interior aprovechaba para dar los datos de delitos de odio y puso el foco en esta denuncia para culpar a la oposición de los discursos de odio. Sánchez calificó el ataque de homófobo y convocó la comisión contra los delitos de odio", ha arremetido la presentadora.

"¿Cómo es posible que Patricia Pardo dijera [el miércoles por la mañana] que la Policía no tenía indicios y que el ministro no lo supiera? O no se informó o lo ocultó. Ambas cosas son muy graves. Como hizo con las balas o la navaja en la campaña de Madrid, señaló a la oposición y luego supimos que uno de los envíos lo hizo una persona con problemas mentales", ha continuado.

Ana Rosa: "El Gobierno ha usado como arma política una mentira"

"El ministro dice que la denuncia falsa sea una anécdota. Marlaska ha conseguido que no sea una anécdota, porque lo ha convertido en un tour de comparecencias públicas", ha criticado la comunicadora. "El ministro pedía que se respetase la investigación, algo que él no hizo. Convirtió la anécdota en categoría para convertir a Madrid en un territorio fascista donde hay cacerías de gays. Nada más lejos de la realidad. El Gobierno ha usado como arma política una mentira y se ha convertido en un boomerang", ha concluido Quintana.

