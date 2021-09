"Me caías mal": Hovik Keuchkerian deja planchado a Pablo Motos con su ataque de sinceridad

Hovik Keuchkerian, el actor que interpreta a Bogotá en La casa de papel, acudió este miércoles a El Hormiguero como invitado. La charla transcurrió con el habitual tono distendido del programa de Antena 3 pero hubo un momento especialmente llamativo en el que Hovik se sinceró con Pablo Motos sobre la opinión que tenía de él.

"Me caías mal. Te lo juro", espetó el actor a Motos, que se quedó desconcertado ante el ataque de sinceridad de su invitado. "Me caías mal... y estaba equivocado", reconoció Hovik Keuchkerian.

"Yo no tengo tele, solo veo series en el iPad, pero cuando me mandaban vídeos de ti, decía: 'este tío hace las entrevistas y solo habla él. Alguien cuenta una anécdota y cuenta otra mejor. ¿Por qué no hace el programa solo?", pensaba el actor cuando veía algún fragmento de El Hormiguero.

"Cuando nos hemos conocido, me has caído bien"

Como ocurre a menudo, los prejuicios saltan por los aires y es lo que le ocurrió a Hovik Keuchkerian cuando se encontró en persona con Pablo Motos antes de salir a plató. "Cuando nos hemos conocido, me has caído bien. También me ha pasado al contrario. Pero en este caso, me has caído bien".

