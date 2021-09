¿Vuelven Los Lobos a 'Boom'?: el comentario de Manu Zapata que enciende todas las alarmas

Los Lobos podrían regresar a ¡Boom! este jueves. Manu Zapata, uno de los integrantes del equipo que logró llevarse el bote más alto de la historia de la televisión (4.130.000 euros), ha disparado todas las alarmas a los espectadores del concurso de Antena 3 con un mensaje en Twitter.

Lea también: Quién es el padre Apeles y cuántos años tiene: el regreso a la televisión del sacerdote más mediático

El combinado que formaron Valentín, Erundino y Alberto (sustituto de José Pinto) y el propio Manu podría hacer acto de presencia en el formato que presenta Juanra Bonet cada tarde, con motivo del séptimo aniversario en antena este 9 de septiembre.

¿Vuelven Los Lobos a '¡Boom!'?

"Mañana a las 19 no os perdáis ¡Boom! en Antena 3. El programa cumple 7 añazos. ¡Enhorabuena! Y puede que Los Lobos asomen un poco la patita... Yo, por si acaso, no me lo perdería", ha escrito el exconcursante navarro.

Lea también: La respuesta de Ana Peleteiro a Pablo Motos sobre el desenfreno sexual en la villa olímpica: "Si cae, cayó..."

Hay que recordar que, en la actualidad, Los Libérrimos son quienes luchan por el bote. Héctor, Alberto, Ana y Ana Belén han logrado alcanzar la cifra de 90 programas en el concurso. Por otra parte, se podría producir algo curioso y es que Erundino podría hacer doblete, al salir en ¡Boom! y en El cazador, de La 1, al mismo tiempo.

Entidades Valentín Ferrero Concursante de Boom. Miembro del equipo de Los Lobos Concursante de Boom. Miembro del equipo de Los Lobos Erundino Alonso Concursante de Boom. Integrante del equipo de Los Lobos. Concursante de Boom. Integrante del equipo de Los Lobos. Manu Zapata Concursante de Boom. Miembro del equipo de Los Lobos Concursante de Boom. Miembro del equipo de Los Lobos

Relacionados Tarde de infarto en Pasapalabra con Marco Antonio a solo una letra de completar el Rosco