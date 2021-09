Vuelan los 'cuchillos' en 'Ya es mediodía' con Marta López y Alexia Rivas: "El que te puso los cuernos fue él, no yo"

"Este día que llegar". Sonsoles Ónega ha presentado por todo lo alto a Marta López y Alexia Rivas. Las colaboradoras, protagonistas del Merlos Place, el culebrón que animó el confinamiento de 2020, han coincidido por primera vez en la mesa del Fresh! de Ya es mediodía.

La tensión se ha hecho patentes desde el principio, una vez que la presentadora había destacado que Marta llevaba una blusa de corazones. "Es que se enamora varias veces al año", ha dicho la exreportera de Socialité.

"Ella es muy rápida con las amigas, como con Olga, y con los novios", ha añadido Alexia a lo que López ha dicho: "No tan rápida como tú, pero bueno". Aun así, Marta ha querido ser cordial y recibir con los brazos abiertos (o no) a su nueva compañera.

"Yo te doy la bienvenida, aquí a este programa que yo llevo varios años. Me alegro mucho de que estés aquí, que demuestres lo que vales y ya está. Si lo que pretendes es que entre a una guerra conmigo no lo vas a conseguir", ha asegurado.

Ha sido entonces cuando Alexia le ha reprochado que en Supervivientes "me llamaste de todo" y que "lo primero que le dices a una persona cuando te preguntan por mí es que me trinque a su novio. Creo que si eres compañera deberías referirte a mí con un poquito más de elegancia y no solo cuando estás sentada en una mesa y te enfocan las cámaras".

"La elegancia y el cariño se tienen que ganar", ha dicho López para replicarla. Lejos de zanjar el asunto, la cosa ha continuado. "Si tu dices que yo me trinqué a tu novio...". "Pero es que es la verdad. Feo será hacerlo no decirlo". "¿Hacerlo es bonito? El que te puso los cuernos fue él no yo", ha rematado Alexia.

