'Sálvame' responde a Ylenia Padilla: "¿Qué le pasa? ¿Por qué desprende tanto odio y rencor?"

Sálvame ha respondido a Ylenia Padilla después de las polémicas declaraciones que la excolaboradora hizo recientemente contra el programa de Telecinco y Mediaset.

"Ylenia Padilla se ha convertido en una completa desconocida incluso para su público", ha dicho Jorge Javier después de emitir unas imágenes de hace dos años, cuando Ylenia colaboraba en Sálvame, y las actuales, cuando arremete contra el programa en las redes.

Lea también: "Te han echado": el motivo por el que Carmen Borrego no continúa en 'Viva la vida' tras fichar por 'Sálvame'

"¿Qué le pasa a Ylenia Padilla? ¿Por qué desprende tanto odio y rencor? ¿A qué se deben estos ataques injustificados contra todo y contra todos?", se ha preguntado el presentador. A su lado, estaba Belén Esteban. "A ti también te ha puesto en la diana", le ha dicho Vázquez. El presentador ha anunciado que el programa hablará esta tarde "con sus padres, muy preocupados, como nosotros, por su estado".

El ataque de Ylenia "al 'Sálvame' de mierda"

Hace unos días, Ylenia protagonizó un vídeo en redes sociales en el que atacaba a Mediaset y, en concreto, a Sálvame. "Vamos a ver, que de los personajes de 'telemierda' y 'Mierdaset' no pienso nada, lo he desintonizado de mi tele", dice. "Yo lo veía porque trabajaba ahí, facturaba. No pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas".

Más tarde, la excolaboradora de Telecinco se centró en el programa en el que trabajó. "Tengo aquí todos los mensajes. Me han llamado en agosto para levantar las audiencias del Sálvame ese de mierda. ¿Sabes lo qué hice? Bloquearles a todos".

Entidades Ylenia Concursante de Gandía Shore Concursante de Gandía Shore