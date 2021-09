"¡Eres un cerdo impresentable!": Kiko Jiménez hace perder los papeles a Laura Fa, que estalla como nunca en 'Sálvame'

Los espectadores de Sálvame fueron testigos este martes de una de las mayores broncas que se han vivido en el plató de Telecinco en los últimos tiempos. Los protagonistas del tenso desencuentro fueron Laura Fa y Kiko Jiménez, que se esforzó en desmentir su supuesta ruptura con Sofía Suescun.

El pasado lunes, Jorge Javier paraba la emisión del programa para dar a conocer una sorprendente información: Kiko Jiménez y Sofía Suescun habrían decidido cortar su relación después de varios años juntos. Muchos se mostraron incrédulos, pero la noticia cobró credibilidad cuando el presentador desveló que esto era algo que le había hecho saber Maite Galdeano, madre de la navarra.

Lea también: Jorge Javier planta cara a Kiko Matamoros: "No me gusta la actitud que estás teniendo con Carlota Corredera"

Tras ver las imágenes del momento, Kiko estalló contra todos sus compañeros por su reacción a la noticia: "Si te separas contarías de ella lo mismo que has contado de Gloria Camila y sería tema para nosotros", le soltó Laura Fa. "Pues como tú cuando llegaste del confinamiento y reprochabas cosas a tu hijo", replicó el andaluz en unas palabras que hicieron estallar a la catalana.

Laura Fa estalla como nunca contra Kiko Jiménez

"No seas tan sucio con eso, no seas bajo... no es lo mismo porque tu has vendido a tus ex, a tu familia, a tu novia, tu vida... ¡eres un sucio y un provocador! ¡y un imbécil, además!", estallaba Fa, que abandonaba el plató muy enfadada. Minutos después, la periodista volvió al estudio, mostrándose igual de enfadada con su compañero: "Lo que no puede hacer es decir cosas que yo no he dicho y utilizarlas de una manera muy sucia", le reprochó.

Lea también: La confesión personal de Nuria Marín: frenó su boda con su pareja por culpa de Kiko Matamoros

"Él es un personaje de estos 'baratijos' y a mí no me va a meter en sus cosas, es un 'baratijo' que viene aquí e intenta provocar. ¡Tienes la novia y la suegra que te mereces!", decía a gritos mientras se sentaba. "¡Eres un impresentable, un maleducado y un impresentable! Es la última vez en tu vida que me diriges la palabra. ¡Eres un impresentable, un barato y un cerdo!", insistió muy alterada la tertuliana mientras se sentaba en su sitio.

Entidades Kiko Jiménez Laura Fa Colaboradora de 'Sálvame' Colaboradora de 'Sálvame'