Hallan muerto a Eric Cowie, estrella de la serie documental de Netflix 'Tiger King'

Eric Cowie, famoso cuidador del zoológico de Tiger King, la exitosa serie documental de Netflix, ha sido encontrado muerto en Nueva York. El hallazgo se produjo el pasado 3 de septiembre por parte de un amigo, que se topó con su cuerpo boca abajo en una cama.

Aunque en el lugar donde se encontró el cadáver no había drogas, a Cowie se le ha realizado un informe de toxicología que aún no ha visto la luz. Según apunta TMZ, la muerte se ha producido en extrañas circunstancias, ya que no está claro qué hacía Eric en Manhattan cuando era residente de Oklahoma.

Lea también: Sex Education lanza el tráiler oficial de su tercera temporada en Netflix

Las polémicas de Eric Cowie con la justicia

Cowie saltó a la fama mundial a raíz de su aparición en el documental de Netflix estrenado en 2020 al presentarse como uno de los cuidadores de los animales de Joe Exotic, el misterioso protagonista de la historia que cuenta la serie. Tal y como recoge el citado medio, Eric Cowie se encontraba "al final de la cuerda" con el alcoholismo antes de conocer a Exotic, a quien consideraba un salvador.

Lea también: Primeras imágenes de Insiders: la prometedora promo del reality de Netflix con Najwa Nimri

Tras la detención de Joe, Eric se quedó a cargo de sus felinos en el Parque de Animales Exótico Greater Wynnewood. Más tarde la relación con Joe se rompería y Cowie testificaría en su contra por presuntamente abusar y matar a algunos de sus animales. La vida de Eric estuvo siempre plagada de problemas y encuentros con la justicia.

A comienzos de este mismo año, Cowie fue arrestado en Oklahoma por haberse involucrado en un grave accidente de coche. El hombre iba a ser juzgado tras el accidente, pero nunca se presentó ante los tribunales y la situación quedó paralizada.