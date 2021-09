Ángel Martín confiesa que sufrió un brote psicótico: "Tuvieron que atarme a una cama del psiquiátrico"

Ángel Martín se ha llevado este miércoles el aplauso de sus seguidores en redes sociales por la visibilización que ha hecho sobre la salud mental al desvelar el problema que él mismo sufrió hace unos años. Lo ha hecho al final de su ya tradicional Informativo matinal para ahorrar tiempo, aprovechando para recomendar un libro en el que desarrolla lo que le ocurrió.

Durante su 'noticiero', el humorista contó que en el apartado de ciencia, "unos investigadores han descubierto un líquido en las meninges que es clave para que los vasos sanguíneos de tu cerebro vayan bien, porque eliminan sustancias perjudiciales. Rollo el chorrito de lejía que echas en las tuberías para que aquello no se atasque, pero en el coco".

Martín siguió haciéndose eco de otras noticias importantes del día y sorprendió a todos al hacer una confesión antes de despedir el vídeo. "Bueno, si te interesan las cosas del cerebro que sepas que en 2017 yo estuve ingresado quince días porque me dio un brote psicótico. Y, desde hoy, ya puedes reservar el libro en el que te cuento de qué va eso de volverse loco", dijo con naturalidad el que fuera presentador de Sé lo que hicisteis.

Ángel Martín realizaba así una revelación personal hasta ahora desconocida sobre su salud mental y anunciaba la publicación de un libro en el que cuenta su vivencia con el fin de poder ayudar a otras personas que atraviesen por una situación similar. El titulo es Por si las voces vuelven y saldrá a la venta el próximo 17 de noviembre. Según avanza en la sinopsis, se trata de "un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero".

'Por si las voces vuelven', el libro en el que Ángel Martín habla del brote psicótico que sufrió

"Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión callándome ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó", escribe Martín en un avance del libro.

"Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza, la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, Por si las voces vuelven es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales", añade Martín, que se ha llevado el aplauso de los internautas por abordar este tema de forma abierta y natural, visibilizando un problema que pueden padecer en silencio muchas otras personas.

Informativo matinal para ahorrar tiempo 08/09/21 ?? pic.twitter.com/MJyn1Pdk6a — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 8, 2021

