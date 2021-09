La respuesta de Ana Peleteiro a Pablo Motos sobre el desenfreno sexual en la villa olímpica: "Si cae, cayó..."

La atleta Ana Peleteiro ha sido la segunda invitada de Pablo Motos en la nueva temporada de El hormiguero. La gallega charló sobre su experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que logró colgarse la medalla de bronca en la prueba de triple salto con una marca de 14,87 centímetros.

Peleteiro sorprendió hablando sobre la villa olímpica. "Creo que es el clímax de todo deportista. Comida para todo el mundo, buffet libre, bebida lógicamente sin alcohol libre... Eres como un jeque", dijo para añadir que es tan surrealista que puedes ir caminando por la villa y "encontrarte a Novak Djokovic y que te salude. O estar con Pau Gasol".

Motos aprovechó para preguntarle que "si es cierto que hay tanto desenfreno sexual o es una leyenda". "A ver, si tú sueltas a hombre y mujeres de todo el mundo, de todos los deportes, que están todos buenísimos, y llevan mucho tiempo cuidándose por el Covid, obviamente hay un desenfreno", declaró.

"Yo no viví eso y creo que han sido los Juegos Olímpicos que menos desenfreno sexual ha habido, pero se respira que todo el mundo está luciéndose. Tú te pones tu modelito y se cae, cayó", bromeó la concursante de la primera edición de El desafío.

Alegato de Ana Peleteiro contra el racismo: "La diferencia nos enriquece"

Más seria se puso Peleteiro al explicar las declaraciones que hizo con Ray Zapata y que provocaron una polémica. El gimnasta dijo que "somos de color" y la gallega quiso desmarcarse asegurando que "somos negros". "Quiero aclarar que no quiso politizar absolutamente nada", empezó diciendo en El hormiguero.

"La gente me siente española porque yo soy española y nunca me han hecho un desprecio por ser negra ni me han encasillado como extranjera, pero no es el caso de Ray Zapata, que nació fuera pero es más canarios que los plátanos de Canarias", dijo. "Dejemos ya que por ser de una forma o de otra, por ser diferente, parece que no es bueno porque la diferencia nos enriquece".

La gallega contó también una situación que tuvo con su sobrino al volver de Tokio. "Le pregunté '¿de qué color soy?' Y me dijo 'negra'. Y dije 'bien, joder'. Porque se me educó como diciendo que alguien es negra es ofender. Y que mi sobrino no lo vea como una ofensa... Mi madre luchó para hacerme ver que no era malo. Si los pequeños ya lo ven normal, algo se está haciendo bien, al menos en mi familia. Quedémonos con eso y no con los tontos que están en su casa y se aburren".

