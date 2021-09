"Tengo derecho a que nadie me ataque por mi condición sexual": Toñi Moreno, indignada por las agresiones homófobas

La última agresión homófoba que se investiga en Madrid ha generado gran conmoción en las últimas horas. Un grupo de ocho encapuchados asaltó a un joven de 20 años en el portal de su casa. Le cortaron el labio y le escribieron con una navaja la palabra "maricón" en el glúteo.

El programa Cuatro al día habló de este caso y entrevistó a otro chico que también había sido víctima de otra agresión por su condición sexual. Después de escuchar su testimonio, Toñi Moreno se mostró más sincera que nunca.

"Estos casos a mí me afecta personalmente porque yo tengo derecho a amar a quien me dé la gana", dijo la presentadora. "Tengo derecho a ir segura por la calle. Tengo derecho a que nadie me ataque por mi condición sexual, porque yo no te pregunto a ti cuál es tu condición sexual", dijo muy enfadada.

Toñi Moreno: "Quiero vivir en un país donde amar no esté penado"

"A expresar en público los sentimientos de amor que tienes a una persona", apuntó Joaquín Prat, que escuchaba muy atento su momento de sinceridad. "Darle un beso a una chica... Quiero decir, amar es maravilloso y quiero vivir en un país donde amar no esté penado", expresó Toñi Moreno. "Estamos todos afectados pero yo estoy dando vueltas a la cabeza, ¿qué está pasando?", se preguntó indignada.

