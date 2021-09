Nagore Robles llora al condenar las agresiones homófobas: "No entiendo cómo en 2021 suceden estas cosas"

Nagore Robles ha roto a llorar en Sobreviviré, programa que presenta en Mitele Plus, por la agresión homófoba que ha sufrido un joven gay en el madrileño barrio de Malasaña. Ocho encapuchados asaltaron a un chico de 20 años al entrar en el portal de su casa, le cortaron el labio y el marcaron con una navaja la palabra 'maricón' en el glúteo.

"Si nos prohibieran amar, no seríamos personas. No puedo entender cómo en el 2021 todavía suceden estas cosas", ha dicho muy afectada. Robles ha criticado la inacción de los políticos al asegurar que no comprende que haya "personas con puestos de trabajo importantes en este país por la seguridad de los ciudadanos y se quedan de brazos cruzados y simplemente se señalan los unos a los otros".

Aplaudido discurso de Nagore Robles contra la homofobia

"A mí no me vale con que tengamos un día al año para reivindicar y salir a las calles en el Orgullo. No me vale con eso", ha proseguido Nagore, que ha decidido dedicar la emisión de este martes a "hablar de forma personal y compartir de forma generosa" episodios personales tanto de sus tertulianos como de ella en los que han sido víctimas de agresión homófoba.

"Ya hace tiempo decidí quitarme el tapón a las emociones sean del tipo que sean. Sentir me hace humano", ha dicho. "Todos tenemos esos valores en nuestro ADN: sentirnos integrados, libres, expresar lo que queramos de nuestra forma de hablar, o de vestir... Nos hace sentir libres, fuertes y seguros. Me gustaría que todo el mundo se sintiera así. Ojalá".

¡QUÉ GRANDE ERES @Nagore_Robles ! ???????????? #Sobreviviré pic.twitter.com/exYwYI7OwW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 7, 2021

