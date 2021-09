Primer choque entre Celia Villalobos y Pilar Rahola en 'Todo es mentira': "¡Yo no he dicho eso!"

Todo es mentira ha reunido de nuevo en televisión a Pilar Rahola y Celia Villalobos. La que fuese ministra de Sanidad del gobierno de José María Aznar es una de los flamantes fichajes del programa de Risto Mejide para esta nueva temporada que acaba de empezar.

Las analistas han protagonizado un intenso debate, en el que se ha puesto el foco en la agresión homófoba sufrida por un joven gay en el barrio madrileño de Malasaña. Ocho encapuchados asaltaron a un chico de 20 años en el portal de su casa, le cortaron el labio y le marcaron con una navaja la palabra 'maricón' en el glúteo.

Todo es mentira ha contado con el testimonio de Rubén López, director del Observatorio LGTBfobia en Madrid. Por su parte, Rahola ha expuesto que, en su opinión, "están confluyendo los fenómenos de la violencia homófoba y la violencia grupal". En este sentido, la catalana ha dicho que "desde la aparición de VOX hay un discurso de banalización de la lucha contra la violencia".

A continuación, el programa de Risto ha recordado que la Comunidad de Madrid sigue sin crear el Consejo LGTBI, a pesar de que desde 2016 la Ley lo exige. Esto ha hecho que Villalobos saltara algo molesta saliendo en defensa de Ayuso: "Pues lo hará". "Pues tarda", ha espetado Rahola.

Ha sido entonces cuando se ha producido un intercambio entre ambas. "Yo ya no estoy en política". "Pues no los defiendas hija, que no vale la pena". "Yo defiendo mis ideas, de las que creo profundamente al margen de...", se ha escuchado decir a Villalobos por último antes de dar paso a las declaraciones de Ayuso.

Minutos más tarde, Rahola y Villalobos han chocado otra vez después de que la exdiputada asegurara que el PP no tiene ningún problema con Vox en Andalucía. "Oye, esto de que gobernar con Vox no es ningún problema...", ha dicho Pilar a lo que Celia ha saltado: "¡Yo no he dicho eso!".

"A mi me gustaría que Vox no existiera", ha añadido. "Pues no gobernéis con ellos". "Yo no estoy en política ya", ha repetido otra vez Villalobos asegurando que "soy una persona que cree en un partido de centroderecha y punto. No me lo utilices como argumento".

