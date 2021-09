Rotundo mensaje de Jorge Javier tras la última agresión homófoba: "Empiezo a vivir intranquilo en Madrid"

Jorge Javier Vázquez ha interrumpido Sálvame para lanzar un discurso de protesta conta la agresión homófoba que ha sufrido un joven gay en Madrid. Ocho encapuchados asaltaron a un chico de 20 años al entrar en el portal de su casa, le cortaron el labio y marcaron con un cuchillo la palabra "maricón" en el glúteo.

"Llegué a Madrid hace 25 años y nunca sentí miedo. Era una ciudad donde imperaba la libertad, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos. Creo que ese Madrid ya no existe", ha comenzado el presentador de Sálvame ante lo ocurrido en la capital.

"Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad. Por primera vez en mi vida, no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios", ha continuado. "Y no estamos en el peor momento. Esto va a ir a más, porque hemos sido demasiado tolerante con los discursos de odio. La semilla ya está sembrada y ahora está creciendo. Pero esto no va a parar, lamentablemente, y todavía vamos a tener que hablar de más agresiones. Estamos ante un problema gravísimo", ha sentenciado.

"No conozco a ningún hombre al que se haya matado por ser heterosexual"

El alegato de Jorge Javier ha seguido con un llamamiento a los representantes políticos. "Todos los partidos deben ponerse las pilas. Maltratan y matan a las mujeres, maltratan y matan a personas del colectivo LGTBI. No conozco a ningún hombre al que se haya matado por ser heterosexual. Estamos en un momento muy crítico", ha seguido. "Esto se debe condenar sin paliativos. No dejemos que vaya a más".

"A mis 51 años, jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay. Los discurso de odio son la antesala a las acciones de odio. El vivir intranquilo es la antesala a vivir con miedo. Y yo no quiero vivir con miedo", ha cerrado Jorge Javier, antes de continuar con Sálvame y los temas habituales del programa, como la boda de Anabel Pantoja.

Jorge Javier: "Estamos ante un problema gravísimo que se tiene que parar ya. Todos los partidos políticos tienen que ponerse las pilas" #yoveosalvame pic.twitter.com/tw3UJgbfgo — Ferran ???????? (@ferranf_8) September 7, 2021

