Las "ofertas que ha tenido" Olga Moreno para volver a televisión: "Las ha rechazado"

Olga Moreno, ganadora de Supervivientes 2021, lleva semanas alejada de los focos. Después de triunfar en el reality de Telecinco, la concursante concedió una entrevista en prime time para responder a lo que Rocío Carrasco había dicho en el documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Después, no ha vuelto a ningún plató.

Marta López, su gran amiga en Supervivientes, ha vuelto a coincidir con ella después de tiempo sin verse. "La vi guapísima y un más gordita. Me hizo mucha ilusión verla. La veo más tranquila. Hemos hablado de Supervivientes, de lo que ha pasado fuera y de que no enterarse es lo mejor que la pudo pasar", ha explicado en Ya es mediodía.

Los colaboradores del programa de Sonsoles Ónega han querido saber si Olga ya ha visto todos los capítulos del documental que protagonizó Rocío Carrasco. "Ella dijo que no lo había visto y que no lo quería ver, que le hacía daño. Entiendo que sigue sin verlo", ha respondido López.

Marta López, sobre Olga Moreno: "Sé que ha tenido ofertas"

Sobre el posible regreso de Olga Moreno a televisión, Marta López ha explicado lo siguiente. "Le pregunté y me dijo que no quería hacer tele", ha comentado. "No se siente cómoda, no es su mundo". Sin embargo, López ha confirmado que su amiga sí ha tenido propuestas para seguir en los medios. "Sé que ha tenido ofertas y las ha rechazado. Está volcada en su familia, en su tienda y es lo que está haciendo ahora".

