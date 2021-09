Ylenia, contra Mediaset: "Me han llamado para levantar las audiencias del 'Sálvame' ese de mierda"

Ylenia Padilla ha hecho unas polémicas declaraciones en uno de sus directos de Instagram. La que fuese concursante de Gandía Shore en MTV primero y en GH VIP después ha utilizado un tono durísimo a la hora de hablar de Mediaset y Sálvame a sus seguidores.

La de Benidorm estalla al ser preguntada en primer lugar por el 'universo' del grupo de Paolo Vasile. "Vamos a ver, que de los personajes de 'telemierda' y 'Mierdaset' no pienso nada, lo he desintonizado de mi tele", dice. "Yo lo veía porque trabajaba ahí, facturaba. No pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas".

Más tarde, la excolaboradora de Telecinco brota contra Sálvame, programa en el que trabajó. "Tengo aquí todos los mensajes. Me han llamado en agosto para levantar las audiencias del Sálvame ese de mierda. ¿Sabes lo qué hice? Bloquearles a todos". Luego, matiza que se le llamó para La última cena.

Muy indignada, Ylenia estalla por los comentarios de sus haters. "Es alucinante la gente. Gente que vive de ver la telebasura y se gasta todo su dinero en la telebasura. Me juzgan a mí que vivo independientemente, como Dios, sin pedirle nada a nadie, sin necesitar nada de nadie. Vienen aquí cuatro a darte lecciones. Es alucinante".

Ylenia también tiene para Viva la vida al ser preguntada por ello. "¿Qué te ha hecho Viva la vida? Vamos a ver, la que estoy viviendo la vida soy yo, sin estar en ninguno de esos lados. Fin. Yo estoy hecha de otra pasta. No valgo para trabajar ahí".

"Lo he probado y he visto que no es para mí. Y no porque no valga porque yo soy mejor en lo que sea, lo que no voy a estar es estar comiendo hojales, ni haciendo el imbécil", asegura. Como apunte, el directo contó con la participación de Belén Esteban, que escribió avisando que "mañana te llamo", quizás con el objetivo de intentar rebajar el tono de su discurso.

