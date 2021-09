'Got Talent' explica (a medias) el despido de Paz Padilla y los jueces se niegan a hablar de ella: "No voy a dar el titular"

Ley del silencio en Got Talent con Paz Padilla. Ni Risto Mejide, ni Dani Martínez, ni Edurne, ni Santi Millán. Ningún rostro del formato ha querido hacer la más mínima referencia hacia la humorista, que se ha caído de la séptima edición del programa que este martes Mediaset ha presentado en una rueda de prensa a la que ha asistido ECOTEUVE.ES.

A finales del mes de mayo, saltaba la noticia de que Telecinco había decidido que Paz Padilla no continuase formando parte del equipo después de ser intocable durante tres ediciones. Semanas después, Mediaset confirmaba el despido de la humorista, informando de que su puesto no iba a ser reemplazado por otra persona, quedando reducida a tres la mesa del jurado.

Lea también: El recado de Paz Padilla, ¿a 'Got Talent' por su despido?: "Me pasó factura dejar de trabajar"

Enseguida, y avivado por el silencio de la gaditana, se desataron muchos rumores sobre los motivos de su salida del formato y algunas voces apuntaron a una supuesta mala relación con Risto Mejide, una teoría que se acrecentó cuando el publicista la señaló en un reportaje de Todo es verdad en el que se denunciaban los peligros de la biodescodificación y otras pseudociencias.

Este martes, durante la presentación de la nueva temporada del programa, se le dio la oportunidad a Risto Mejide de que aclarase lo ocurrido. Su respuesta fue clara: "¿Sabes qué pasa? Yo no quiero dar un titular con esto. Estamos presentando algo que es increíble, que es una edición nueva de Got Talent, y si te contesto, diga lo que diga, te voy a dar un titular respecto a una excompañera del jurado. Y como no hablo de excompañeros, como no hablo de Jorge Javier o de Jesús Vázquez, porque no tiene sentido, tampoco lo voy a hacer de Paz Padilla", se limitó a comentar el catalán.

Asumida la posición del presentador de Cuatro, hasta en tres ocasiones se le preguntó al resto de jueces cómo afrontaron la noticia de la salida de Paz Padilla, y si la han echado de menos durante las grabaciones de la edición que verá muy pronto la luz en Telecinco. "Risto no ha querido dar el titular y pruebas con nosotros que somos más idiotas, ¿no?", bromeó Santi Millán, eludiendo la pregunta lanzada por ECOTEUVE.ES. Ni Dani Martínez, ni Edurne, hicieron ningún comentario más al respecto.

Mediaset explica (a medias) la salida de Paz Padilla de 'Got Talent'

Mediaset, por su parte, sí que ha querido dedicar unas palabras a Paz Padilla, explicando a medias los motivos por los que se decidió reducir a tres la mesa del jurado. Leonardo Baltanás, director de Producción de Contenidos del grupo, ha restado importancia al cambio, asegurando que "es algo habitual del formato Got Talent en los 73 países en los que se ha realizado". "Se alterna, a veces con tres, a veces con cuatro, y esto nos permite jugar de otra manera entre nosotros y tener más agilidad en las respuestas", ha empezado diciendo.

"El hecho de pasar a tres jueces no es algo novedoso, ni es algo que haya sido precipitado por las circunstancias especiales de Paz, sino que es algo que arrastramos de la primera edición. Porque sabemos las ventajas e inconvenientes de hacerlo con cuatro o tres jueces. Es verdad que el año pasado nos vimos obligados a hacer todas las audiciones con tres jueces y este ha sucedido que queríamos jugar tres jueces que, como habéis visto, han llegado a un grado de madurez y de entendimiento, que es muy importante en este formato", ha continuado alegando el directivo.

Leonardo Baltanás ha añadido que pasar de cuatro a tres personas en el jurado "ha facilitado muchísimo la producción por las circunstancias del coronavirus". "Esto es algo que se vive de puertas a dentro y tiene poca importancia para el público, pero la verdad es que lo facilita mucho el hecho de reducir de cuatro a tres. Para la siguiente, como siempre, nos lo replantearemos porque sabemos que jugar con cuatro tiene también sus ventajas", ha aclarado, asegurando que "no descarta" que personajes que han formado parte del jurado vuelvan a estar en futuras entregas del formato.

No obstante, Mediaset no ha querido responder la pregunta lanzada por este medio sobre los motivos por los que se decidió que fuese Paz Padilla y no otro miembro del jurado el que no continuase. "Para que no haya ninguna duda, no es una cuestión de personas, es una cuestión de encaje en un momento dado y de calendarios que nada tienen que ver con lo personal", ha declarado Baltanás.

"De verdad, no hay ninguna decisión personal, esto es otra cosa, va más allá de este tipo de decisiones", ha insistido a ECOTEUVE.ES el responsable de Mediaset, que ha dedicado finalmente un tímido elogio hacia Paz Padilla. "Siempre la vamos a echar de menos, en cualquier formato, en cualquier serie y cualquier programa, porque Paz es una persona que no pasa desapercibida, sino que siempre aporta en el programa en el que esté", ha valorado antes de afirmar que aún no se ha decidido si serán tres, o de nuevo cuatro, los miembros de la próxima edición de Got Talent.

Así será la mecánica de 'Got Talent 7'

La séptima temporada de Got Talent España tendrá diez galas de Audiciones, cuatro Semifinales y la Gran Final, en la que el ganador se alzará con el premio de 25.000 euros. Todas ellas grabadas previamente debido a la situación sanitaria.

Durante las Audiciones, el jurado ha valorado las actuaciones de más de 280 artistas, de los cuales solo los que hayan obtenido dos síes o un Pase de Oro continúan en el programa y pasan a semifinales. Como es habitual, los jueces y Santi Millán disponen de 10 Pases de Oro, tres individuales, seis otorgados en pareja y uno por unanimidad.

En cada Semifinal hay 14 artistas. El público de plató vota por sus favoritos y los dos que más apoyo reciben se clasifican para la Gran Final, junto a uno elegido con el Pase de Oro Unánime de los jueces. Como en la sexta temporada, la elección del ganador entre los doce finalistas recae exclusivamente en el público asistente.