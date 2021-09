El trauma de Christofer con las palmeras tras su dramático paso por 'La isla de las tentaciones' con Fani

Fani Carbajo y Christofer Guzmán protagonizaron el primer programa de La última tentación este lunes, en Telecinco. Se trata de una secuela de La isla de las tentaciones en la que las parejas más famosas de sus tres primeras ediciones vuelven a poner a prueba su amor.

Su regreso a República Dominicana fue uno de los alicientes para los espectadores. Ambos recordaron el capítulo uno de los capítulos más críticos de sus nueve años de relación: la infidelidad de Fani con Rubén, que provocó el desgarrador grito de Christofer que se hizo viral: "¡Estefaníaaaa!".

"Yo caí en la tentación", dijo ella a cámara al tiempo que él asentía con la cabeza. "Para él, creo, que la experiencia no fue muy agradable", siguió. "No, la verdad que no", apuntó él a lo que Fani continuó: "Para mí todo lo contrario". "Fui yo, me dejé llevar", añadió.

Christofer: "Hubo un tiempo que el pisar una playa me costaba"

Como es lógico, Christofer lo pasó muy mal al ver cómo Fani se quedaba con Rubén... aunque este decidió irse solo. "La verdad que La isla de las tentaciones no es un buen recuerdo. Lo tengo ahí muy marcado", aseguró para desvelar a continuación el trauma que le dejó: "Hubo un tiempo que el pisar una playa me costaba e, incluso, ver una palmera".

Su presentación en La última tentación acabó con un intercambio de reproches tras lo sucedido en el pasado. "Ahora mismo, yo no pongo la mano en el fuego por ella ni loco", aseguró Christofer a lo que Fani remató: "Mi mayor miedo es volverle a defraudar y darme cuenta de que aquí se termina todo porque eso puede pasar. O salimos reforzados o no salimos".

