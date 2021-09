Ana Rosa confiesa cuántos kilos ha engordado en verano: "Ahora, vuelta y vuelta y mucha ensaladita y judía verde"

Ana Rosa Quintana regresó de vacaciones este lunes. La presentadora arrancó temporada en lo alto de un molino de viento para hablar del precio de la luz, un tema que, nuevamente, ha marcado la escaleta del programa emitido este martes en Telecinco.

En esta ocasión, el formato ha hecho un directo desde el mercado Maravillas de Madrid para contar cómo la subida de la factura se traslada a la cesta de la compra. Tal y como han explicado, los precios se han incrementado hasta un 1,5%.

"Por cierto, tiene una pinta todo espectacular", ha dicho Ana Rosa para cerrar la conexión al ver un puesto repleto de verduras, y dando pie a una divertida confesión. "Mira, eso es lo que hay que comer después de las vacaciones, que hemos venido todos un poquito 'repuestitos".

Ana Rosa confiesa cuántos kilos ha ganado en verano

"Ahora, vuelta y vuelta, mucha ensaladita, mucha judía verde y muchas espinacas", ha soltado entre risas para después desvelar cuántos kilos ha ganado en verano una vez que una de sus colaboradoras se animaba a decirlo en directo.

"Pues yo he pillado cuatro, que no está mal", ha dicho. "También te digo que me fui cansada, ya había perdido un poco, con lo cual me sobran dos o tres... o cuatro", ha terminado Ana Rosa con una sonrisa en la cara.

