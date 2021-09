Las dudas de una soltera de 'First Dates' con el 'piercing' de su cita: "Tenía todo el rato su prepucio en mi cabeza"

First Dates estrenó este lunes, 6 de septiembre, una nueva temporada después de las reposiciones de verano. Estela, una dependienta de 35 años de Manresa, bisexual y madre de un niño de tres años, fue una de las protagonistas del programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro.

"Yo creo que ahora estoy más perdida en la vida que nunca. Pero es que ni de adolescente estaba tan perdida como ahora", dijo al entrar al famoso restaurante. Estela contó que la maternidad ha hecho que su vida sea "estresante" y "un caos", de ahí a que en el amor tampoco haya tenido suerte. "Hasta hace un tiempo yo buscaba, y ahora ya con que no se depilen las cejas me conformo".

Su cita fue Nano, un técnico de enfermería de 33 años de Badalona, y también bisexual. "La primera impresión ha sido espectacular. Al verme ha sonreído y me he fijado en su sonrisa. Luego me he fijado en las manos y sus manos me han gustado muchísimo", dijo. "Y luego, en su cabello, un cabello espectacular".

Estela, en 'First Dates': "Tenía todo el rato su prepucio en mi cabeza"

Los dos comensales rompieron el hielo hablando de los tatuajes. "¿Solo tienes uno o tienes varios?", preguntó él al ver el dibujo en la piel de Estela en el antebrazo izquierdo. "Tengo muchos, pero justo este vestido me tapa todo el brazo", respondió ella contando que "la primera vez que me tatué fue porque me dijeron 'cómo te tatúes, te echamos de casa', y me tatué desde la cadera hasta la nuca".

Nano también descubrió que tiene otro tatoo en su brazo izquierdo. "¿Y piercings?", preguntó Estela a lo que él respondió entre risas: "No visibles". "Cuando me ha dicho que tenía 'piercings' no visibles, solo podía... ¿Tú sabes lo que yo tenía en la cabeza? Su prepucio todo el rato", dijo la catalana a las cámaras. Sin embargo, la muchacha nunca supo el lugar exacto de estos dichosos tatuajes.

