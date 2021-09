La pulla que se llevó Pablo Iglesias en su cara a cara con Carmen Calvo y Margallo: "Tú siempre vas tres pasos por delante"

El primer encuentro de Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García Margallo en Hora 25 (Cadena SER) comenzó con una breve charla sobre la conveniencia de tutearse o llamarse de usted durante el debate.

"Yo soy muy del usted", dijo Carmen Calvo. "Yo soy muy del tú", apuntó Margallo. De igual manera se pronunció Pablo Iglesias. "Yo soy muy del tuteo", dijo.

El exvicepresidente del Gobierno aprovechó para recordar una anécdota que se produjo la primera vez que se vio con Carmen Calvo, justo después de prometer su cargo para formar parte del Ejecutivo.

Lea también: Pablo Iglesias ficha como tertuliano de RAC 1: "Vuelvo al periodismo crítico, se me da mejor que la política"

"Pero recuerdo la primera vez que me reuní con Carmen Calvo en su despacho, una vez formado el Gobierno de coalición. Ella me dijo que desde ese momento me llamaría vicepresidente y que yo a ella la llamaría vicepresidenta. Desde entonces, cada vez que la veo y me sale eso, llamarla vicepresidenta", explicó.

"Tú siempre vas tres pasos por delante"

Por el contrario, "la primera vez que me reuní con el rey, le pregunté si le trataba de tú o de usted y fue muy majo y me dijo que de tú. Y desde entonces siempre nos hablamos de tú". Este comentario provocó la respuesta de García Margallo: "Tú siempre vas tres pasos por delante. Yo en mi vida he tratado al rey de tú".

Youtube Video

Entidades Carmen Calvo Politico Politico José Manuel García-Margallo Exministro de Asuntos Exteriores Exministro de Asuntos Exteriores Pablo Iglesias Vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos Vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos