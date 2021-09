"Te han echado": el motivo por el que Carmen Borrego no continúa en 'Viva la vida' tras fichar por 'Sálvame'

Sálvame ha decidido aplacar la crisis de audiencias que vive desde agosto, cuando comenzó a ser batido por Tierra amarga, la nueva serie turca de Antena 3, con importantes novedades. El espacio de corazón de Telecinco ha intentado encontrar un revulsivo en el fichaje de dos importantes colaboradoras: Alba Carrillo y Carmen Borrego.

La menor de Las Campos regresa a Sálvame dos años después de que tanto ella, como su hermana Terelu, decidieran abandonar el programa, cansada de los enfrentamientos con el resto de tertulianos. Las hermanas encontraron un hueco en Viva la vida, formato en el que ambas venían colaborando desde entonces junto a la hija de Terelu, Alejandra Rubio.

Sin embargo, tras varios amagos con regresar, Borrego ha decidido aceptar una oferta que, tal y como ha desvelado, le llegó sin mucho tiempo de margen, pocos días antes de que se hiciera oficial su vuelta a Sálvame. Este lunes, los responsables del espacio vespertino de Telecinco le prepararon una sorpresa a Borrego, convirtiéndola en 'reina' del cortijo. La tertuliana entró a plató tras pasearse por las instalaciones de Mediaset en Fuencarral en un majestuoso carro de caballos.

Borrego reconoce sin querer que fue 'despedida' de 'Viva la vida'

Más tarde, Borrego se sentaba a solas con Jorge Javier para explicar los motivos por los que decidió dar el salto de nuevo a Sálvame. Fue entonces cuando la hija menor de María Teresa Campos hizo una confesión que sorprendió al presentador. "Carmen Borrego está aquí y podía haber seguido en Viva la vida, lo que pasa es que la productora ha decidido que no", afirmó confesando sin querer que su salida del programa de Emma García fue forzosa.

"¿Te han echado?", preguntó sorprendido el catalán. "No, no me han echado. Me han dicho que no querían que se compaginara", añadió, desvelando que a ella no le permitían una licencia que si han tenido con otros tertulianos de Sálvame, como Kiko Matamoros. "O sea que te han echado", insistió Jorge Javier. "No, echarme tampoco...", volvió a repetir Borrego. "Que te han echado, no sabía que te habían echado", volvió a la carga Vázquez.

"Que no, que ellos no han querido que continúe. Yo hubiera continuado en Viva la vida y Sálvame. No voy a hablar mal de Viva la vida. No me han echado, se ha llegado a un acuerdo para que no continúe", intentó argumentar Carmen mientras Jorge estallaba en una sonora carcajada. "¡Hombre! ¡Eso es un pedazo de eufemismo!", afirmó el presentador al tiempo que ella también se reía. "Dicho de otra manera... Bueno, si lo han creído conveniente... A mí me hubiera gustado seguir, allí nunca se han portado mal conmigo", acabó defendiendo Borrego.

