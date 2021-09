José Luis Ábalos cuenta por primera vez en televisión cómo le comunicó Pedro Sánchez que salía del Gobierno

Más vale tarde ha arrancado este lunes una nueva etapa en La Sexta con Iñaki López y Cristina Pardo como presentadores. El programa, además, ha renovado el plató con un pantalla gigante y la línea gráfica, en la que ahora predomina el color azul y no el verde.

El 'padrino' de Más vale tarde ha sido José Luis Ábalos. El que fuera ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha roto su silencio en televisión después de su salida sorpresa del Consejo de Ministros. También dejó de ser el secretario de Organización del PSOE. La entrevista, por tanto, suscitaba un gran interés periodístico.

"¿Qué ocurrió el 10 de julio? ¿Por qué salió del Gobierno? ¿Se lo han contado ya el motivo de su salida del Consejo de Ministros?", ha preguntado en primer lugar López, a lo que Ábalos ha explicado que tuvo un "encuentro" con Sánchez y que "estaba al tanto de reimpulsar la acción política del Gobierno, por lo que no era una cuestión que no esperara".

Ábalos ha defendido la idea de la renovación hablando de una "intensidad tremenda" a la que ha estado sometido durante su mandato. "¿Cuándo fue la última vez que habló con Pedro Sánchez?", ha querido saber después Pardo. "El día del que hablamos del cambio de Gobierno", ha dicho el exministro asegurando que, desde entonces, no han vuelto a tener una conversación. "Después, todos nos hemos dedicado a descansar lo que hemos podido".

Ábalos ha explicado que tuvo un encuentro con Sánchez ese día, el 10 de julio. "¿Con cuanta antelación supo que no iban a contar con usted para la segunda etapa de la legislatura?", ha insistido López. "No, hablamos ese día". "Parece cuanto menos extraño que alguien que ha formado parte del entorno más cercano del presidente sea informado el mismo día de su salida", ha añadido el presentador a lo que Pardo añadía: "Y que no hayan vuelto a hablar después". Pero el político ha mantenido su silencio: "Yo es que no le doy ninguna vuelta a eso".

Ábalos: "Acuso un cierto desgaste personal y veo que se empeña en seguir atizando sobre ello"

Tras un breve cortafuegos con Podemos, Iñaki López ha preguntado a Ábalos si echó de menos a más gente del partido en su despedida. "En ese momento no. Pero es que no era mi despedida, era la toma de posesión de la nueva ministra", ha contestado, otra vez, manteniéndose en silencio ante las continuas repreguntas. "¿Qué hizo usted mal para no formar parte de esa renovación?", ha lanzado Pardo.

Abalos, algo molesto por la insistencia de López y Pardo, ha dicho lo siguiente: "Acuso un cierto desgaste personal que, lamentablemente, veo que se empeña en seguir atizando sobre ello. Yo no puedo romper mi silencio porque reivindico la privacidad y mis razones personales que tienen que ver con la presión que uno ha sufrido durante este tiempo", ha señalado.

Como guinda a la entrevista, Iñaki López ha asegurado: "Certificamos eso que los políticos valen mucho más por lo que callan que por lo que hablan, aunque en su caso, cuando dejan la política activa, son mucho más interesantes". "Muy bien, pues me alegro", ha zanjado Ábalos.

