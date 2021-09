Así reaccionó María Teresa Campos cuando se enteró que Bigote Arrocet entraba en 'Secret Story'

Carmen Borrego ha vuelto como una reina a Sálvame dos años después: en coche de caballos y con una alfombra roja. "Al estilo The Crown", ha bromeado Jorge Javier. La nueva colaboradora ha tenido que hacer frente a las últimas polémicas del clan Campos.

Su fichaje, además, ha coincidido con el anuncio de Bigote Arrocet como concursante de Secret Story. Se trata de la expareja de su madre María Teresa Campos. Sobre esto ha tenido que posicionarse Carmen en su regreso al formato de La Fábrica de la tele.

La primera en intentar tirar de la lengua a Borrego ha sido Gema López: "Cuando Bigote participó en el anterior reality [Supervivientes], las circunstancias eran diferentes y yo creo que os tuvisteis que morder mucho la lengua porque, al fin y al cabo, formaba parte de vuestra familia. ¿Tú ya estás dispuesta a contar todo lo que no contaste en la otra ocasión?".

"El tema es que, ahora mismo, la vida de Edmundo Arrocet no compete a ningún miembro de la familia Campos", ha dicho rotunda. "Voy a comentar todo lo que me parezca, no me voy a cortar nada y, evidentemente, cuando tú hablar de la pareja de tu madre tienes que intentar cuanto menos ser correcta, y ahora no tanto".

¿Cómo se enteró María Teresa Campos del fichaje de Bigote Arrocet por 'Secret Story'?

Inmediatamente después, Belén Esteban ha querido saber si María Teresa "se enteró por la tele" del fichaje de Bigote o si alguien se lo comunicó. "Se lo dije yo", ha respondido Borrego. "No tuvo mala reacción porque ella es un tema que lo tiene superado y no le compete lo que haga este señor".

"¿Teresa Campos va a ver La casa de los secretos?", ha insistido Jorge Javier a lo que Carmen ha contestado: "No sé lo que ella dirá, pero yo estoy convencida de que sí, por lo menos al principio, luego ya veremos a ver". "Mi madre está contenta de que esté aquí [en Sálvame]", ha añadido luego.