Ion Aramendi anuncia la fecha de estreno de 'Mejor contigo', lo nuevo de TVE tras 'Las cosas claras' de Cintora

Cuenta atrás para el estreno de Mejor contigo en TVE con Ion Aramendi. Se trata del programa que ocupará el hueco de Las cosas claras de Jesús Cintora esta temporada y que servirá de nexo entre La hora de La 1 y la primera edición del Telediario.

Lea también: TVE confirma la vuelta de 'Los misterios de Laura' en forma de tvmovie con María Pujalte: todas las claves del especial

El magacín llegará a La 1 el próximo lunes 13, tal y como ha desvelado el mismo presentadora en una conexión que ha hecho con Inés Paz en Días de verano, que se despide este viernes tras un mes en emisión. Por cierto, ambos programa están producidos por Lacoproductora, compañía responsable de Las cosas claras.

"Queríamos preparar con mucho más mimo el estreno de nuestro nuevo programa", ha asegurado Aramendi para avanzar que Mejor contigo "va a ser un programa distinto, novedoso en la franja, algo que no se ha visto a estas horas en ninguna cadena generalista".

¿Cuándo se estrena en TVE 'Me quedo contigo', el nuevo programa de Ion Aramendi?

Desde el plató del nuevo formato, aun con embalajes, Ion ha dado unas pinceladas de cómo será Mejor contigo. La primera hora y media estará compuesta de "cosas que preocupan a la gente, no solo la luz. Vamos a hablar de cultura, gastronomía, cosas cotidianas...".

El punto fuerte vendrá después de la conexión territorial, en torno a las 14.15. Será el momento de "una entrevista potente y divertida a personajes súper relevantes de la sociedad española e internacional también". Según Ion, tendrán cabida actores, cantantes, deportistas... "Vamos a conocer cosas desconocidas de ellos".

Lea también: Victoria Abril: "Masterchef me ha devuelto la salud mental; doy gracias a TVE por no sacarme del programa"

El presentador, que hará doblete con El cazador, ha sido claro al afirmar lo siguiente: "Yo no soy un periodista de raza. Lo único que tengo de periodista es mi enorme curiosidad por todo y es lo que voy a ofrecer. No sé si voy a sorprender o no, quiero que nos lo pasamos bien".

???? ¡La semana que viene estrenamos nuevo programa! El presentador @ionaramendi nos desvela las claves del nuevo formato con el que queremos acompañarles a partir del lunes entre las 12:30 y las 15:00 horas:#DíasDeVeranoTVE



???? https://t.co/T76WZ58u8P pic.twitter.com/y7iKcWT0FQ — La 1 (@La1_tve) September 6, 2021

Entidades Ion Aramendi