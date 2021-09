Emma García rompe a llorar de forma desconsolada en 'Viva la vida': "Perdonadme, me he emocionado"

Emma García ha regresado este fin de semana a Viva la vida tras sus semanas de vacaciones. La presentadora se despidió de Carmen Borrego, que acaba de sellar su fichaje por Sálvame como colaboradora fija. La hija de María Teresa Campos contó que no ha podido compaginar ambos formatos. "Me da pena", dijo la vasca.

Sin embargo, no fue eso lo que le provocó las lágrimas en directo. García rompió a llorar al dar paso a la sección de sociedad para dar voz a los síntomas y causas de los TOC (Trastornos obsesivos compulsivos), compartiendo con los espectadores un episodio desconocido de su vida privada, de la que es bastante recelosa a hablar.

Emma García rompe a llorar por el TOC que tiene una "niña cercana"

"Tengo una niña cercana que ha empezado a sufrir este tipo de trastornos", dijo en primer lugar antes de que el programa emitiera un reportaje sobre el asunto. Al volver al plató, Emma tenía los ojos llorosos: "Perdonadme. Me he emocionado. Qué complicado es vivir esto, no saber explicarlo y no saber por dónde llevarlo".

Fue entonces cuando la presentadora abrió un debate con un psicólogo y un paciente de TOC, que expusieron cómo son estas obsesiones que interfieren en la rutina diaria. Emma no dejó de llorar durante toda la entrevista y apenas pudo articular palabra.

"Perdonad porque no suelo llorar, pero me ha entrado mucha impotencia porque cuando son niños tan pequeños, en adultos también, siempre viene por algo", aseguró a lágrima viva lanzando también un mensaje de esperanza a las familias. "Hay solución. Es un trabajo personal y duro, pero lo hay", dijo Rafael Santandreu.

