Ana Rosa deja cortada a Margarita Robles con la pulla que ha colado durante su entrevista: "Disculpe, ministra"

Ana Rosa ha empezado con altura el curso en Telecinco. Y lo ha hecho de forma literal subiéndose a lo alto de un aerogenerador para hacerse eco de la escalada incontrolada de la factura de la luz y lanzar una crítica al Gobierno de Pedro Sánchez. Más tarde, la presentadora recibía en plató a Margarita Robles.

El trabajo "heroico" del Ejército en Afganistán ha copado la mayor parte de la charla. Nada más arrancar, la periodista ha dado la "enhorabuena" a la ministra de Defensa por "la actuación de las Fuerzas Armadas" y por "su labor". "El mérito es de ellos", ha dicho Robles, que ha calificado la crisis como el "fracaso de occidente".

La pulla Ana Rosa a Podemos: "Disculpe ministra, mucha gente no, sus socios de gobierno"

Aunque la entrevista se realizado en un tono cordial y de respeto, Ana Rosa no ha desaprovechado la oportunidad para pegar nuevo zasca a Podemos cuando Robles estaba subrayando que "no podemos consentir que otra vez Afganistán se convierta en un foco de terrorismo con efecto contagio".

"Por eso es tan importante, cuando mucha gente dice que las Fuerzas Armadas no son necesarias y que las políticas d seguridad y Defensa tampoco lo son, eso es un desconocimiento...", ha dicho la ministra a lo que Ana Rosa ha interrumpido: "Disculpe ministra, mucha gente no, sus socios de gobierno, que le han acusado de triunfalismo".

La presentadora ha realizado una leve mueca mirando a cámara, consciente de la pulla que acaba de soltar y que había dejado algo cortada a Robles. La ministra ha intentado salir airosa diciendo: "No sé si triunfalismos cuando ha habido muchos hombres y mujeres que han estado en Kabul jugándose la vida hasta el último momento. Yo valoro al que está allí, jugándose la vida, eso es lo que me reconforta y de lo que me hace estar orgullosa".

