Ana Rosa Quintana vuelve desde un lugar insólito y lanza su primera crítica a Pedro Sánchez: "Gobierno de pocas luces"

Ana Rosa Quintana ha comenzado su nueva temporada televisiva en Telecinco con una impactante imagen. La presentadora ha aparecido subida en lo más alto de un molino de viento, ataviada con un mono y un casco.

"Cervantes escribió la historia de un hidalgo que luchaba contra gigantes que eran molinos de viendo porque quería cambiar el mundo. Al final se rindió. Es muy difícil cambiar las cosas, pero nosotros lo vamos a intentar, por eso nos hemos venido a estos gigantes del siglo XXI que nos dan energía limpia", ha comenzado la presentadora en su primer comentario grabado.

Más tarde, ya en directo y en plato, Ana Rosa ha hablando de la actualidad con su primera crítica de la temporada hacia el Gobierno y, en concreto, a Pedro Sánchez, a quien ha acusado de pasar el verano "aislado en Lanzarote". "Misión cumplida, dijo cuando salió para ponerse la medalla de nuestros soldados en Afganistán", ha soltado.

A continuación, se ha hecho eco de la factura de la luz. "Ha batido ocho récords consecutivos", ha criticado. "Moncloa asegura que no puede hacer nada porque Europa no les deja, lo mismo que dijeron con el IVA de las mascarillas...", ha espetado Ana Rosa, antes de apagar las luces del plató y alertar de la "pobreza energética" que afecta a muchas familias. "No nos hagan creer que es un Gobierno con pocas luces al que se le han fundido los plomos. Piensen, sean creativos para que se les encienda la bombilla. No nos digan que no hay luz al final del túnel. Si fueron capaces de confinar a 47 millones, también puede bajar la luz. Y entonces sí podrá decirnos a la cara, sin sonrojarse, eso de 'misión cumplida".

Así ha arrancado 'La hora de La 1' con Marc Sala y Silvia Intxaurrondo

La hora de La 1 también ha comenzado una nueva etapa con Marc Sala y Silvia Intxaurrondo al frente. Sustituyen a Mónica López. Los presentadores han abierto juntos el programa para saludar a los espectadores. Sin embargo, inmediatamente se han dividido. Sala se ha puesto al frente de la mesa política mientras que Intxaurrondo es la responsable del programa a partir de las 10.00.

