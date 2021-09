Matamoros y Diego Arrabal, muy críticos con el fichaje de Carmen Borrego por 'Sálvame': "Va al matadero"

Carmen Borrego deja Viva la vida para volcarse en Sálvame como uno de los fichajes estrella de la nueva temporada televisiva. Esta decisión ha sido muy comentada en el programa de este sábado, 4 de septiembre. Los más críticos han sido Kiko Matamoros y Diego Arrabal, que creen que Borrego acabará arrepintiéndose.

"No todo en la vida es el dinero. Personalmente creo que Carmen se equivoca. En este programa a lo mejor el más critico con ella he sido yo, pero le han tratado bien", ha opinado Diego Arrabal que ha vuelto como colaborador al magacín.

Lea también: La durísima pregunta de Diego Arrabal a Ana María Aldón: "Lo estoy pasando mal"

"Eso es verdad. Has sido el más duro en muchos momentos y hay que reconocer esas cosas", apuntaba Terelu. "Decir las verdades no creo que sea ser duro pero bueno...", ha respondido él. "No es lo que se dice muchas veces sino el cómo se dice", le ha explicado la madre de Alejandra Rubio.

Matamoros y Diego Arrabal, muy críticos con el fichaje de Carmen Borrego por 'Sálvame'

"A mí me dicen en su momento que el motivo por el que ella (Carmen) se va a Sálvame es un motivo económico. Yo lo veo muy bien por esa parte, todo el mundo necesita dinero para vivir pero creo que se va al matadero directamente", ha comentado el malagueño.

Lea también: "¿Me estás llamando negacionista?": el duro enfrentamiento entre Belén Rodríguez y Kiko Matamoros

"¿Tú que opinas Kiko?", le ha preguntado Emma García al colaborador. "Yo evidentemente coincido con Diego. Habrá un periodo de transición pero llegará el momento en el que el programa buscará rentabilizar el fichaje y ya sabemos como se rentabiliza. Hay personajes que sabemos la carga que conlleva trabajar en determinados espacios. Llegara un día en que se arrepienta.

Lea también: Terelu Campos estalla como nunca en 'Viva la vida' y abandona el plató: "Me parece bastante innecesario"

"Bueno creo que Carmen sabe a dónde va", ha comentado la presentadora. "¿Entonces ha perdido la memoria? Porque hace unos meses aquí decía lo más grande de Sálvame y su gente", decía con dureza Kiko Matamoros. Por su parte, Carmen Borrego explicaba: "Todos trabajamos en esta profesión y llega un momento que te hacen una oferta, la valoras y decides. Sé muy bien dónde me meto. Me meto en el momento en el que estoy más fuerte. Espero tener buenas tardes y tardes difíciles"