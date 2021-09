Ana María Aldón no está pasando por su mejor momento debido a todas las polémicas que ha generado la entrevista de su marido, José Ortega Cano, en Viva el verano. Este sábado, Diego Arrabal ha contado en Viva la vida que tenía una información muy delicada sobre la colaboradora y el torero.

"Espero que me digas la verdad. Este verano hay unos compañeros de prensa que hacen un reportaje en la zona donde veraneas. ¿Tú le has contado a una amiga o familiar tus intenciones de a lo mejor separarte de Ortega Cano?", preguntaba Diego Arrabal a la diseñadora.

Ana María Aldón negaba con rotundidad esa información, varias veces: "Yo no me voy a separar de Ortega Cano, no tengo intención de separarme de Ortega Cano. No le he contado eso a nadie". "¿Y te consta que eso se ha estado moviendo por una revista?", volvía a preguntarle Arrabal. "No. No me consta nada", respondía ella.

La durísima pregunta de Diego Arrabal a Ana María Aldón: "Lo estoy pasando mal"

El colaborador seguía insistiendo en el tema y quiso reformular la pregunta: "¿No le has contado a alguien en una cafetería que estabas pasando por un mal momento?". "Claro que lo estoy pasando mal, pero de ahí a separarme hay un abismo", aseguraba la mujer de Ortega Cano.

"¿Te sientes defraudada por José? Me da la sensación de que te sientes falta de cariño por parte de Ortega Cano", le ha dicho Enrique del Pozo. Pero Ana María volvía a negarlo rotundamente. "Seria injusto decir que yo estoy falta de cariño. Que lo estoy pasando mal es evidente pero me siento muy querida por mi familia y mi marido", ha sentenciado la colaboradora de Viva la vida.

