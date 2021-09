El motivo por el que Lolita no se considera feminista: "Que me perdonen las mujeres"

Lolita Flores se ha desplazado al plató de La Sexta Noche, el programa que presenta Hilario Pino, para promocionar junto a Luis Mottola su nuevo trabajo teatral Llévame al cielo, que se estrenó el pasado 11 de junio en Madrid.

Además de dar detalles sobre esta nueva obra de teatro, la artista ha recordado a su madre fallecida hace ahora 26 años, Lola Flores, y también ha habido tiempo para hablar de uno de los temas más recurrentes de la sociedad actual: el feminismo.

Hilario Pino, conductor del programa de la cadena de Atresmedia, le preguntó a la actriz si se consideraba feminista, a lo que ella, tajante, respondió: "No. No soy feminista. Soy un ser humano, soy mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer".

En ese momento, el presentador intervino y le preguntó por el movimiento 'Me too'. "¿Eso qué es?", ha prenguntado Lolita. "La denuncia pública de los acosos sexuales a las mujeres", le ha explicado Pino. "Eso sí me parece bien. Pero tambien los hombres tendrian que denunciar los acosos y los malos tratos", ha dicho la artista.

Mas adelante, Lolita quiso matizar sus palabras: "Que me perdonen las mujeres, porque está clarísimo que a los hombres no les matan como nos matan a nosotras, ahí esta el porcentaje de lo que hay". Por su parte, Luis Mottola, respondió sobre esto a su compañera y dijo que "dan igual los porcentajes, basta con que haya uno". "A mí es que no me ha pasado. No he gustado tanto a los hombres como para que me metan mano, no levanto pasiones", ha concluido Lolita en La Sexta Noche.

