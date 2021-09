Rufián, en 'La Sexta Noche': "No comparto las palabras de Esty Quesada contra Vox"

La youtuber 'Soy una pringada' ha sido objeto de polémica en las últimas horas por sus palabras en el programa de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el congreso de los Diputados ha aprovechado su presencia en el plató de La Sexta Noche para condenar las declaraciones de Esty Quesada.

En el canal de YouTube de 'La fábrica', 'Soy una pringada' aseguraba que con Vox la solución es "matar". "¿Está mal matar? Sí, a veces no. Es que veo que o matamos o nos matan a nosotros", afirmaba. Ante estas palabras, el político ha defendido que su programa "no es un debate", sino "un espacio de entrevistas" en el que es "el espejo del personaje".

"Evidentemente, yo no comparto y condeno las palabras de Esty Quesada", ha expresado el político. "El mayor odio que ejerce 'Soy una pringada' es hacia ella", ha justificado el parlamentario independentista.

Por otro lado, Rufián ha mostrado su asombro por "los que hablan de libertad y luego se sorprenden tanto cuando alguien la ejerce de una manera tan brutal como Esty Quesada". "Otra cosa es que usted no comparta pero escucha estas declaraciones y no dice nada", le ha dicho Hilario Pino.

"Tú habrás estado enfrente de personajes que te dirán mil cosas y si no es un debate pues no intervienes. Repito que 'La fabrica' simplemente es un espacio de libertad donde damos palabra a muchos personajes. Yo me limité a hacer las preguntas y ella habló", ha explicado el político. "Algunos partidos le acusan de estar 'difundiendo el odio'", le ha comentado el presentador. "Conviene recordar que son partidos que han puesto un cartel en el metro de Madrid culpabilizando a menores desamparados de la situación de los pensionistas", ha sentenciado Rufián en el plató de La Sexta Noche.

