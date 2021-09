Terelu Campos estalla como nunca en 'Viva la vida' y abandona el plató: "Me parece bastante innecesario"

Carmen Borrego vivió este sábado, 4 de septiembre, su última tarde en Viva la vida. La colaboradora se incorporará esta semana al equipo de Sálvame. El programa ha querido despedirla con un vídeo recopilatorio, pero el resultado no le ha sentado nada bien a Terelu Campos, que ha terminado abandonando el plató.

En la pieza que recoge los momentos de Borrego en televisión, se hacía referencia a un tema complicado para ella: el divorcio de su primer marido y padre de sus dos hijos, con el que tuvo varios problemas. Tras el video, Terelu se ha levantado del asiento y se ha dirigido a la dirección del programa.

"Pues a mí me gustaría decirle al equipo de este programa que está muy bien que se haga este vídeo para que se vea que se va. Esa es la intención que me imagino", ha dicho la hija de María Teresa Campos, indignada.

Terelu Campos estalla como nunca en 'Viva la vida' y abandona el plató

"Pero poner el tema de sus hijos me parece bastante innecesario. Se lo digo al equipo entero de este programa. Muchas gracias. Así de claro. Es innecesario, es un daño con algo que es muy feo", ha espetado la madre de Alejandra Rubio, mientras Carmen le agradecía la defensa a su hermana.

En ese momento, Terelu se ha marchado muy enfadada del plató a grito de "me cago en la mar". Por su parte, Carmen Borrego ha lamentado que su despedida del programa acabase así: "Pensé que me podía ir con un poco más de cariño, pero veo que no". En su opinión, "se ha hecho una recopilación con muy mala leche", pero aun así ha mantenido su agradecimiento al programa por todo el tiempo que ha estado trabajando en Viva la vida.

