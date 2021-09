Jorge Javier Vázquez regresó al Deluxe tras sus vacaciones de verano. El presentador habló largo y tendido sobre Kiko Matamoros, presente en plató y de máxima actualidad por sus dudas sobre su continuidad en Sálvame. Además, el de Badalona se pronunció sobre las declaraciones homófobas de Arévalo el pasado 27 de agosto.

Arévalo visitó el Deluxe la semana pasada e hizo unas polémicas declaraciones que incendiaron el plató e indignaron a la audiencia del programa: "Un hombre de verdad es un hombre que no es gay", aseguró Arévalo.

Una afirmación que el humorista remató con otra desafortunada reflexión: "¿Qué es un travesti vestida de mujer con pito? ¿Es una mujer sorpresa? No tengo nada en contra, pero vamos a ser realistas". Jorge Javier Vázquez ha condenado esas palabras en su regreso al programa: "Hay discursos que no podemos aceptar".

Jorge Javier condena el comentario homófobo de Arévalo: "Confundimos libertad de expresión con el insulto"

"Arévalo es un señor que conocemos de hace años, es humorista, tiene aspecto de bonachón... Pero este tipo de discurso en televisión no puede ser aceptado. No sabe el gran daño que puede estar haciendo a niños que están descubriendo su sexualidad y que bastante problemas tienen para aceptarse como para que encima un señor venga diciendo que no son hombres de verdad. O les está dando armas a esos padres que no soportan que su hijo sea gay", ha opinado Jorge Javier.

"¿Y ahora qué se hace? Pues yo creo que en esto lo mejor es la educación. Arévalo no puede volver a este plató de televisión si antes no va a una charla que le den en un colectivo LGTBI para que sepa el dolor que puede causar y que sepa lo que dice cuando dice esas barbaridades", ha propuesto Jorge Javier. "Porque vayas a una charla no te vas a volver maricón. Estas batallas solo se ganan con educación", ha sentenciado el presentador de Sálvame.

