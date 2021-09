María Patiño reconoce haber ido a una consulta de psicólogos tras el resultado de su test de inteligencia

Los test de inteligencia han vuelto a Sálvame para quedarse. Hace unos años, el programa de Telecinco sometió a sus colaboradores principales a un examen para medir su cociente intelectual. Pero desde entonces son muchos los personajes que se han ido sumando al elenco del programa. Es por esto que la dirección del espacio ha decidido recuperarlos.

El último en pasar la prueba ha sido Miguel Frigenti, que tuvo un resultado de 111 puntos. "No importa la cantidad, sino el partido que le sacas. Yo con lo que haya sacado, he hecho mi carrera y ahora trabajo aquí", dijo el tertuliano que mostró su nerviosismo por los resultados.

"¡Tiene muchísimo mérito!", le dijo en dos ocasiones María Patiño a Frigenti. Y es que, la presentadora de Socialité, se llevó una gran decepción cuando conoció los resultados de su test de inteligencia el pasado 6 de agosto. La colaboradora obtuvo 101 puntos, algo que le provocó "mucha vergüenza".

María Patiño reconoce haber asistido a una consulta de psicólogos tras el resultado de su test de inteligencia

Este viernes, en el Deluxe, Patiño ha hablado de este tema con Jorge Javier Vázquez y ha reconocido haber asistido a una consulta de psicólogos al día siguiente de someterse a la prueba que pone sobre las cuerdas a los famosos que participan en el programa.

"En frente de mi casa hay una consulta de psicólogos y hacen test de inteligencia", comenzaba explicando la colaboradora de Sálvame. "¿Y fuiste?", quiso saber Jorge Javier. "Me presenté y les conté lo que me había pasado", confesaba Patiño, para después explicar el verdadero motivo de su consulta: "Dejando de lado los resultados. Lo que a mí me avergonzó de mi misma es la actitud tan infantil que tuve durante ese momento".

