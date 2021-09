"¿Me estás llamando negacionista?": el duro enfrentamiento entre Belén Rodríguez y Kiko Matamoros

Jorge Javier Vázquez ha puesto fin a sus vacaciones y ha regresado a Viernes Deluxe con un plató completamente marcado por las tensiones entre sus colaboradores. Tras el balance del presentador sobre la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, Belén Rodríguez y Kiko Matamoros han protagonizado un duro enfrentamiento, en el que el de Badalona se ha visto obligado a intervenir.

"Tú que no te has hablado durante años con tus hijos pides que te entiendan y que te respeten. Pero a Rocío Carrasco por supuesto que no, porque tú puedes hacer con tu vida lo que te da la gana pero ella no tiene libertad para dirigir la suya", le ha reprochado Belén Rodríguez a Kiko Matamoros.

"¿De que chistera te estas sacando tú eso?", le respondía Matamoros a la colaboradora visiblemente enfadada. "Es que en estos casos hay que predicar con el ejemplo. Entonces cuando tengas una vida ejemplar puedes aconsejar y condenar a los demás, mientras no", le ha espetado Rodríguez al padre de Diego Matamoros.

El duro enfrentamiento entre Belén Rodríguez y Kiko Matamoros en 'Viernes Deluxe'

Pero el enfrentamiento entre los colaboradores iba a más tras conocerse que Edmundo Arrocet es el nuevo concursante confirmado de Secret Story. "Tiene más de un secreto escandaloso", ha apuntado Kiko sobre el humorista. "Te pega que lo defiendas. Todos los negacionistas van a defender a Bigote", ha dicho Belén Rodríguez. "¿Me estás llamando negacionista?", le ha preguntado Kiko Matamoros. "Sí, pero con todas las letras. Cada uno tiene los carteles que se merecen", ha contestado la colaboradora.

En ese momento Jorge Javier se ha visto obligado a intervenir y cortar el tenso momento entre los colaboradores: "Os propongo algo, creo que un gran problema es que estamos desentonados. Hemos perdido el tono". "Con toda la crispación que hay fuera y la polarización, me niego a que este plató se convierta en una extensión de lo que tanto criticamos. Es un debate que tenemos que superar, es un auténtico rollo. Vamos a dejarlo ya todos", ha sentenciado el presentador de Sálvame.