Con el inicio de la nueva temporada televisiva, Jorge Javier Vázquez ha regresado a Telecinco y se ha sentado en el plató de Viernes Deluxe. En su vuelta, el presentador se ha visto las caras con Kiko Matamoros, con el que se ha mostrado muy crítico.

En su charla con María Patiño, Jorge Javier admitía no entender la actitud que está teniendo Kiko Matamoros desde que se emitiera la docuserie de Rocío Carrasco y asegura que a lo largo de los últimos meses "han sobrado muchas opiniones".

Kiko Matamoros ha explicado que se ha sentido señalado por no estar del lado de Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez no dudaba en recordarle que no solo le ha pasado a él, sino también a todos los que se han posicionado junto a la hija de Rocío Jurado. "Esta guerra la hemos perdido todos", aseguraba el de Badalona.

Jorge Javier planta cara a Kiko Matamoros: "No me gusta la actitud que estás teniendo con Carlota Corredera"

En su 'cara a cara', el presentador le ha recriminado al colaborador la mala actitud que estaba teniendo con Carlota Corredera y le dejaba claro que no entendía a qué se debía. "No me gusta la actitud que estás teniendo con Carlota Corredera", le ha reprochado Jorge Javier. Matamoros ha reconocido que "me gustaría hablar con Carlota, pero no la he llamado porque no creo que sea el momento".

"¿Tú has dicho que hay gente que ha dejado de ver el programa por ella?", le ha preguntado Jorge Javier. "No por ella, pero sí por el sesgo del programa. Ella es la que representa en cierto momento la línea editorial", ha contestado el colaborador. "Te digo una cosa, tú dices eso de mí y no te queda país para huir", le ha advertido Jorge Javier a Kiko Matamoros. "Ayer fui consciente de que lo está pasando mal", ha admitido Matamoros.

