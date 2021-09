Victoria Abril: "Masterchef me ha devuelto la salud mental; doy gracias a TVE por no sacarme del programa"

Victoria Abril es una de las concursantes de la próxima edición de Masterchef Celebrity. El fichaje de la actriz fue polémico por producirse poco después de las controvertidas declaraciones que hizo sobre el coronavirus en los Premios Feroz, aunque luego se retractó y pidió disculpas.

"Este programa es lo más difícil que he hecho en mi vida, en 50 años de carrera", reconoce Victoria Abril, que ha visitado Vitoria para presentar la sexta temporada del concurso en el FesTVal.

La intérprete se ha sincerado sobre la situación que vivía antes de entrar a concursar. "Estaba deprimida, tenía una depresión profunda y ganas de morirme", ha explicado Abril, que ha estado "confinada en mi casa de Málaga" después de meses sin trabajar por la situación de su sector en Francia.

"Cuando no trabajo, cuando no me refugio en una ficción, me vuelvo loca, sobre todo cuando la realidad no me gusta. A mí Masterchef me ha salvado la vida, ha sido mi terapia. Me ha devuelto la salud mental", ha indicado. Asimismo, ha dado las "gracias TVE por no haberme sacado del programa. Hubo un momento que parecía... pero aguantaron y me dejaron participar en esta edición".

"A Masterchef le queda mucho tiempo por delante"

La sexta edición de Masterchef Celebrity llegará muy pronto a TVE. "Llegamos en plena forma", ha indicado Macarena Rey, CEO de Shine Iberia. "El formato sigue muy sano y las audiencias así lo indican. A Masterchef le queda mucho tiempo por delante".