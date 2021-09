'Sálvame' reacciona a su crisis de audiencia: Alba Carrillo y Carmen Borrego regresan como colaboradoras

Sálvame ha reaccionado rápido para revertir los pobres resultados de audiencia que ha obtenido en agosto, donde se ha llevado varias derrotas frente a la serie turca Tierra amarga. La cúpula ha decidido renovar su plantel de colaboradores, tras el despido de Antonio Canales.

En primer lugar, el magacín de Telecinco ha anunciado este viernes el fichaje de Alba Carrillo, que regresa al programa del que ya formó parte en 2017. Su incorporación coincide con la participación de su madre Lucía Pariente en Secret Story, el nuevo reality de Mediaset. "Voy a ser crítica con lo que haga", ha dicho.

Su fichaje explica la férrea defensa que hizo Carrillo en Ya es mediodía de Sálvame en la resaca de los bofetones de Canales al programa. Mientras que Rosa Benito hurgó en la herida, la modelo dio la cara por el espacio asegurando que es "muy difícil hacer un programa de cuatro horas diarias".

Carmen Borrego regresa a 'Sálvame'

La exconcursante de La última cena ha dicho que "me cae muy bien Chelo, Víctor Sandoval, me cae muy bien en esta nueva etapa en la vida Matamoros, Lydia Lozano...", pero no tanto María Patiño: "Me cae muy mal".

Más tarde, en torno a las 18.45 de la tarde, Sálvame ha anunciado el esperado regreso de Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos ya limó asperezas con el programa tras formar pareja con Kiko Hernández en La última cena.

