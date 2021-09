La confesión personal de Nuria Marín: frenó su boda con su pareja "por culpa de Kiko Matamoros"

Nuria Marín interrumpió este viernes el transcurso de Sálvame en los primeros compases de la tarde en Telecinco. La presentadora del programa aprovechó unas palabras de Kiko Jiménez para compartir con sus compañeros y la audiencia una confesión sobre su relación con Juanlu de Paolis, actual director de Salvados.

Tras preguntarle al colaborador si discute mucho con Sofía Suescun por la obra de su nueva casa, algo que este negó, Marín quiso contar una experiencia que vivió hace unos años. "Yo tampoco discuto, yo le digo que sí a todo y es facilísimo", bromeó la periodista de Mediaset ante las risas del resto de tertulianos.

Lea también: Carlota Corredera destripa el "juego sucio" de Kiko Matamoros en 'Sálvame': "Sé qué dices de mi trabajo en mi ausencia"

"Novio no, es marido, ¿no?", le preguntó Víctor Sandoval mientras ella aseguraba que aún no se ha casado con su pareja. "Estáis casados, lleváis toda la vida", insistió el colaborador. "Mira, yo no me he casado por culpa de una persona que está en este plató", soltó entonces Nuria Marín, provocando una gran incertidumbre entre los presentes.

Nuria Marín frenó su boda "por culpa de Kiko Matamoros"

"Voy a confesar una cosa. El 24 de febrero de 2022, cumpliré 21 años con mi pareja y no me he casado por culpa... de Kiko Matamoros", aseguró la catalana causando una gran sorpresa en el plató de Telecinco. "No me lo puedo creer", exclamaban los tertulianos. "Esto es absolutamente real. En algún momento dado se contempló la idea por un tema de papeles y tal... Pero un año antes, se había casado Kiko Matamoros con Makoke después de 20 años de relación y después de un año de matrimonio se divorciaron", recordó la joven.

Lea también: Belén Esteban estalla contra el Gobierno en 'Sálvame' por la factura de la luz: "¡Me pongo enferma!"

"Os juro que me dio mal fario. Pensé: A ver si después de tantos años juntos me voy a casar y la vamos a pifiar. Mira lo que les ha pasado a Kiko y Makoke... Te juro que es real", prometió la presentadora. Kiko Matamoros la tranquilizó, haciéndole saber que sus problemas con Makoke "venían de largo". "No tiene por qué ser todo igual...", le comentó entonces Chelo.

Entidades Kiko Matamoros Hernández Colaborador Colaborador Nuria Marín Presentadora Presentadora

Relacionados Gonzo y su equipo de Salvados vuelven a España tras ser interrogados por las autoridades de Marruecos