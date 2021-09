Carlota Corredera destripa el "juego sucio" de Kiko Matamoros en 'Sálvame': "Sé qué dices de mi trabajo en mi ausencia"

La guerra abierta entre Kiko Matamoros y Carlota Corredera ha vivido este jueves un nuevo episodio. El conflicto ha empezado a afectar al resto de tertulianos, que se han visto obligados a opinar si se trata de una sucia estrategia del colaborador para ser despedido o si su actitud con la gallega nace de algunos problemas personales que está atravesando el madrileño.

La presentadora se encuentra en este segundo grupo y así lo compartió con sus compañeros de programa: "Sé que el día que él carga en este programa, entre otras personas, contra mí, te aseguro que el origen de su cabreo no era yo", aseguró la periodista. "Vamos a intentar no engañar más a la gente. Si Kiko tiene problemas en su vida, en sus finanzas y en sus emociones, no es mi responsabilidad", exigió. "Yo no soy su problema, ¿vale?".

Lea también: El resultado del test de inteligencia de Miguel Frigenti en 'Sálvame': "Estoy flipando"

"Yo no soy Rocío Carrasco, yo soy Carlota Corredera. Pero es algo que yo considero que no hay debate, que es que no se cuestiona a una víctima", defendió de nuevo la presentadora. "Si yo confío y creo en el relato de Rocío y de todas las Rocíos de este país, lo que no es justo es que porque te digan cosas en las redes o tengas un mal día, me utilices a mí porque soy un blanco fácil", reivindicó la gallega.

Carlota Corredera, contra Kiko Matamoros por su "juego sucio"

Carlota Corredera no quiso pasar por alto el duro varapalo que sufrieron hace unos meses en el programa con la muerte de Mila Ximénez: "No hemos podido hacer el duelo. A veces ni te acuerdas de que Mila ya no está, porque no hemos parado. Lo que tenemos que hacer es arroparnos. Lo que no se puede hacer es jugar sucio, sobre todo cuando hay crisis. La gente se demuestra en los malos momentos, en los buenos todos estamos bien", dijo muy enfadada.

"Tú has hablado muy claro, lo que no sé es por qué me atizas a mí. Pero no cuando volviste de vacaciones, es que durante mis vacaciones, que estuve un mes fuera, cuando no estaba presente dijiste muchas cosas de mí y de mi trabajo, y las sé todas", añadió entonces mirando a cámara mientras los colaboradores enmudecían. "Cuando volví, el primer día tuve que trabajar contigo y no fue fácil. Pero tuve que elegir", aseveró.

Lea también: Belén Esteban estalla contra el Gobierno en 'Sálvame' por la factura de la luz: "¡Me pongo enferma!"

"Tenía dos opciones: o te echaba en cara en directo todo lo que habías dicho de mí; o hacía un esfuerzo, era una profesional, miraba a otro lado e intentaba trabajar y convivir. "Yo no he pedido nunca no coincidir contigo, otra cosa es que me haya costado mucho estar contigo sabiendo lo que habías dicho en mi ausencia de mi trabajo. Yo no juego con tu trabajo, nunca lo he hecho", le recordó. "Mi intención es la de pasar página, porque soy consciente de la polarización y que estamos en sitios completamente distintos en el tema de la violencia de género, del feminismo, de Rocío Carrasco", reconoció.

"Para mí la baraja se ha roto, estoy profundamente decepcionada", concluyó antes de lanzar una reflexión final. "Estoy dispuesta a todo por continuar en el programa y, dentro de la diferencia, avanzar y hacer piña", le ofreció. "Estamos en otra fase, en otra pantalla de un videojuego. Y si tiene algún problema, ¿por qué no habla conmigo?", se preguntó la periodista.

Entidades Kiko Matamoros Hernández Colaborador Colaborador Carlota Corredera Lauguer Presentadora de televisión Presentadora de televisión

Relacionados Telecinco llama a filas a Toñi Moreno para torpedear el estreno de Infiel en Antena 3