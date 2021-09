Netflix desvela el gran misterio de 'Insiders', su primer reality en España: "El resultado es oro"

Netflix ya no solo produce series en España. La compañía ha comenzado un camino hacia los programas de entretenimiento que ya estaba recorriendo en otros países pero que en nuestro mercado estaba por desarrollar. Así, muy pronto llegarán a la plataforma sus tres primeros realities: Insiders, Amor con fianza y Soy Georgina.

"Estamos haciendo una apuesta muy contundente por este tipo de contenidos. No es algo puntual", ha explicado Álvaro Díaz, director de Entretenimiento de Netflix España. "Como ocurrió con las series, nuestro objetivo es contar las mejores historias con origen en España para que lleguen a todo el mundo. Queremos que sean originales, innovadoras y con productores locales", ha añadido.

Asimismo, Díaz ha adelantado que Netflix está trabajando "en nuestro primer dating; un formato muy divertido". "Nuestra idea es que los amantes del género encuentren siempre algo que les guste".

El proyecto de entretenimiento que más llama la atención es Insiders, un reality que fue anunciado con un gran secretismo y del que, por fin, comienzan a saberse algunos detalles. Según Díaz, el programa permitirá "recuperar la esencia de los realities" con unos concursantes "naturales" que no sabían a lo que se exponían ni que les estaban grabando siempre.

"Los concursantes se presentaron al casting de un programa del que sabían muy poco y que, en realidad, nunca va a llegar porque ya están dentro", ha explicado el directivo. Es decir, los 12 participantes creen que están en la fase final de un proceso de selección para un programa, sin embargo, todo está siendo grabado desde el primer momento como parte del formato.

"Conviven con gente del equipo en las instalaciones donde luego se supone que se va a grabar el reality. La sensación que tienen es de de estar en un proceso de casting. Durante una parte del día, eran conscientes de que se les grababa, pero en otros momentos convivían de forma ajena. La pregunta es, ¿nos comportamos igual cuando sabemos que nos están grabando que cuando no?", pone sobre la mesa Díaz. "La respuesta es no. Y el resultado es oro. Cuando les retiraban el micro se liberaban, pero los micrófonos del techo lo seguían captando todo". En esa situación, el programa les enfrentará a lo que han dicho y hecho cuando creían que nadie les escuchaba.

Díaz ha hecho hincapié en la "naturalidad" que han conseguido con los concursantes "anónimos" que, después de mucho tiempo, parecen volver a ser 'vírgenes' en televisión y no tan resabiados como cuando saben que el piloto rojo está encendido. "El mayor problema de Insiders no era el contenido, sino mantener el engaño sin que fuese ningún problema. Y no lo ha habido", ha dicho sobre la producción del formato y los derechos de los concursantes.

Esa naturalidad podría perderse en futuras ediciones del reality, algo para lo que Netflix ha encontrado solución. "Hay más de un Insiders grabado", ha avanzado Álvaro Díaz. "Las relaciones entre ellos ha generado mucho contenido. El engaño continuo es adictivo. Ellos mismos se preguntan de qué va ese programa al que se han presentado".

Al frente del programa está Najwa Nimri, que por primera vez ejerce de presentadora. "Ella es la primera 'insider', la que controla el juego, hace partícipe del plan y explica lo que va a pasar. Es una cómplice. Era nuestra primera opción", ha dicho. Insiders se emitirá del tirón, para que pueda ser consumido a modo maratón como ocurre con las series.

Así será el reality de Georgina Rodríguez en Netflix

Netflix también estrenará próximamente Amor con fianza, "un reality de parejas con todos los ingredientes que esperas de un programa así". Presentado por Mónica Naranjo, va en la línea de La isla de las tentaciones, aunque tiene un elemento diferenciador: una máquina de la verdad que determinará si los concursantes mienten o no a sus parejas. "La verdad suma dinero y la mentira, resta".

Por otro lado, Netflix ha grabado el primer reality de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo. El programa seguirá el día a día a esta celebrity que ha dejado entrar a las cámaras de la plataforma en su casa. "El acceso ha sido total", promete Álvaro Díaz sobre un proyecto que permitirá descubrir más de cerca a la protagonista. "Ella es muy natural, una chica honesta que reconoce que ha pasado de no tener nada a tenerlo todo. Un jueves de agosto salía de currar y se encontró con el amor de su vida y todo cambió radicalmente".

