Carmen Borrego da el susto y sufre un vahído antes de la victoria de Cifuentes y Lucía Dominguín en 'La última cena'

Telecinco celebró este jueves la gran final de La última cena. Carmen Borrego y Lydia Lozano se enfrentaron a Cristina Cifuentes y Lucía Dominguín en una batalla culinaria que acabó con la victoria de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y la hermana de Miguel Bosé.

La pareja se hizo con el ansiado 'mortero de oro' después de una gran batalla culinaria en la que las participantes echaron el resto. Cerca de las 2 de la madrugada, Paz Padilla se ponía en pie para anunciar el cierre de las líneas telefónicas, ya que esta vez el veredicto estaba en manos de la audiencia.

Lea también: Paz Padilla, muy arrepentida, pide perdón públicamente a Cristina Cifuentes por ponerle "una etiqueta"

El programa dio a los espectadores la oportunidad de determinar quién ganaba la tercera edición de La última cena después de dos entregas en las que esta decisión estaba en manos de los propios comensales. Finalmente, la presentadora comunicaba que las ganadoras, con un 54% de los votos, eran Lucía Dominguín y Cristina Cifuentes. Las concursantes se hacían con 20.000 euros para repartir a una causa benéfica.

Carmen Borrego dio el susto: sufrió un mareo durante el cocinado

La noche tuvo de todo y Carmen Borrego protagonizó uno de los momentos más angustiosos de la velada. La hija menor de María Teresa Campos abandonó el cocinado en un momento de la elaboración del primer plato al sufrir un vahído que asustó a sus compañeros.

Lea también: El marido y los hijos de Cristina Cifuentes, por primera vez en televisión: entran en directo en Telecinco

La presión pudo con Borrego, que se mareó en directo, levantando todas las alarmas en plató: "¿Quién se ha mareado? ¿Qué te ha pasado, Carmen?", le preguntaba Paz Padilla a la hermana de Terelu, que se tuvo que tirar al suelo con muy mala cara. "Nada, que me he mareado. Ya voy para allí, que si no me puteáis", reaccionó la andaluza.

"¡Se ha mareado!", exclamaba Lydia Lozano mientras pedía una botella de agua al equipo del programa. "¡Se nos va, se nos va!", bromeaba Paz Padilla mientras le echaba agua en las muñecas y daba paso a publicidad. A la vuelta, los colaboradores se preguntaban cuál había sido el motivo del malestar de Borrego: el calor y la presión que estaba viviendo en plató o la mala valoración que los chefs hicieron de su primer plato. Finalmente, Borrego logró recuperarse y acabar el cocinado.

Entidades Cristina Cifuentes Expresidenta de la Comunidad de Madrid Expresidenta de la Comunidad de Madrid Lydia Lozano Hernández Colaboradora de televisión Colaboradora de televisión Carmen Borrego Lucía Dominguín Concursante de Masterchef Celebrity Concursante de Masterchef Celebrity