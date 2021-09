Dardazo de Rufián a Pablo Motos en plena entrevista a Soy una pringada: "Este tío es colega de Abascal"

Soy una pringada, concursante de Celebrity Bake Off, ha concedido una entrevista a Gabriel Rufián en su programa de entrevistas en YouTube La Fábrica. El diputado de ERC en el Congreso indaga en la polémica visita de Esty Quesada a El hormiguero de Pablo Motos.

Lea también: 'Soy una pringada' hace una peineta al público de 'El Hormiguero' y desespera a Pablo Motos: "Soy una terrorista"

"¿Tú has ido a El hormiguero?", pregunta sorprendido él a lo que ella responde: "Claro que he ido". "¡Pero cómo vas a El hormiguero!", exclama él. "¿Y por qué no?", dice ella. "¿Y por qué sí?", insiste Rufián a lo que Quesada pregunta: "¿Quién no iría a El hormiguero?". "Yo", suelta él. "Esto es que no te han invitado", añade ella. "La verdad es que no".

Tras este intercambio, el político catalán le pregunta cómo fue. "Increíble. Fue una experiencia terrorífica, pero es que a mí me va la marcha", responde ella para después hablar de Motos. "Bueno. Resulta que llevaba una camisa así [como en el vídeo] y, en medio del programa me la abrí y tenía una camiseta con una foto suya haciendo yoga muy ridícula, pero que había subido él a su Instagram. No se lo tomó nada bien".

Sonoro zasca de Rufián a Motos: "Es colega de Abascal"

La youtuber explica que aunque el presentador no le dijo nada, ella sí sintió que se había molestado: "Creo que le pasaba, como yo hablo de cosas muy directamente, a veces él me hacía preguntas y yo no entraba al trapo. Como que le daba la vuelta y a él no le gustaba eso".

Lea también: Margarita del Val no canta victoria frente a la pandemia: "Habrá una sexta ola del coronavirus"

Es entonces cuando Rufián aprovecha para lanzar un dardo a Motos: "Porque yo creo, Esty, que no tenía ni puta idea de quien eras. Este es colega de Abascal". "Pero no era en plan que no te conozco. Era como que me preguntaba algo y como yo no entraba en su juego de reírle las gracias...". "Le descolocaba", añade el político a lo que ella zanja: "Y que le descoloquen no le gusta nada".

Entidades Pablo Motos Gabriel Rufián Portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados Portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados Soy una pringada Youtuber y colaboradora de televisión Youtuber y colaboradora de televisión