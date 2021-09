Jesús Vázquez sustituye a Carlos Sobera al frente de la segunda temporada de 'First Dates Crucero'

Mediaset ha encontrado hueco en su parrilla para Jesús Vázquez. El presentador sustituirá a Carlos Sobera en la segunda edición de First Dates Crucero. Así, el vasco se libera de trabajo, ya que compaginará las grabaciones diarias de First Dates con Secret Story.

Lea también: Iker Jiménez vuelve con 'El síndrome', el "reportaje maldito" que permitió a 'Cuarto Milenio' adelantarse a la Covid-19

"En breve, el equipo de First Dates embarca de nuevo en el crucero del amor, pero esta vez yo no voy a poder acompañar a mis compañeros, porque por razones de agenda me tengo que quedar en Madrid, en los estudios centrales de Mediaset España", explica Carlos Sobera.

"No voy a poder estar en altamar, pero no hay problema porque dejo en las mejores manos posible, que son las de Jesús Vázquez, la capitanía del maravilloso barco del amor. Estoy seguro de que entre mis compañeros y Jesús harán un trabajo magnífico que conseguirá alcanzar los corazones de todos en la próxima edición de First Dates Crucero", dice.

Jesús Vázquez, por su parte, se muestra entusiasmado por la nueva aventura después del fracaso de Idol Kids. Antes, bajó la persiana de Mujeres y Hombres y Viceversa. "Me hace muchísima ilusión tomar las riendas de First Dates Crucero. Como ya he dicho otras veces, First Dates es uno de los programas, por no decir el programa, que más me gusta de todos los que se hacen ahora mismo en Mediaset España".

"Me gusta mucho hacer programas de citas, datings, y este me encanta por el trabajo tan bueno que hace de visibilidad de toda clase de personas, de grupos sociales, de minorías y por la normalización de las relaciones humanas, sean del tipo que sean. Creo que todo eso, envuelto en el humor y la ternura que tiene el programa, Carlos y el equipo, hace que la gente vea como normal lo que es precisamente lo normal: que nos relacionemos libremente, cada uno con quien queramos. Es un honor para mí formar parte de este equipo y espero estar a la altura", afirma el gallego.

'First Dates Crucero': preparado para zarpar con Jesús Vázquez

En First Dates Crucero, Jesús Vázquez, el staff del programa y toda la tripulación ejercerán como anfitriones de los solteros que se embarcarán en esta singular aventura, en la que tratarán de encontrar el amor de sus vidas en un escenario idílico y cargado de romanticismo.

Lea también: Varapalo para Susanna Griso: pierde a una de las históricas colaboradoras de 'Espejo Público'

Las grabaciones del programa, que comenzarán próximamente, transcurrirán a bordo del barco MSC Grandiosa, en el que MSC Cruceros ha desarrollado un riguroso protocolo de prevención de la Covid-19 para que todos los pasajeros puedan disfrutar de la travesía en óptimas condiciones de seguridad.

Entidades Jesús Vázquez Presentador Presentador Carlos Sobera Pardo Presentador Presentador